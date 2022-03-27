Corea del Norte seguirá desarrollando “capacidades de ataque formidables”

El presidente de Corea del Norte Kim Jong Un, comentó que Corea del Norte continuará desarrollando "capacidades de ataque formidables" que no se pueden intercambiar ni vender por nada, esto mientras visitaba a los trabajadores involucrados en la prueba de misiles más grande del país.

Kim Jong Un se reunió con funcionarios, científicos, técnicos y trabajadores que contribuyeron al lanzamiento de un misil el jueves pasado, que según Corea del Norte es su misil balístico intercontinental (ICBM) de mayor alcance, informó la agencia estatal de noticias KCNA.

Kim Jong-Un said his country will continue to develop “formidable striking capabilities” and boost its strategic forces (state media KCNA). — InsideNK (@inside_nk) March 27, 2022

"Solo cuando uno está equipado con formidables capacidades de ataque, un poder militar abrumador que nadie puede detener, uno puede prevenir una guerra, garantizar la seguridad del país y contener y controlar todas las amenazas y chantajes de los imperialistas", dijo Kim Jong Un, presidente de Corea del Norte según un informe.

Mientras supervisaba personalmente la prueba el jueves pasado, Kim Jong Un expresó que el nuevo misil balístico intercontinental ayudaría a disuadir cualquier acción militar de Estados Unidos, que técnicamente permanece en guerra con Corea del Norte después de que la Guerra de Corea de 1950 a1953 terminó en un armisticio en lugar de un acuerdo de paz.

Estados Unidos busca que Corea del Norte reduzca su arsenal de armas

Washington ha tratado de presionar a Pyongyang para que se rinda o reduzca su arsenal de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales, que pueden alcanzar objetivos en Estados Unidos.

Pero Kim dijo que su fuerza de autodefensa "no se puede intercambiar ni comprar con nada" y se mantendrá firme sin la menor vacilación a pesar de las duras pruebas y dificultades.

Corea del Norte continuará construyendo una "fuerza estratégica más perfecta y más fuerte", dijo Kim, refiriéndose a la capacidad nuclear del país.

Estados Unidos comentó este viernes que impulsará el fortalecimiento de las sanciones de Naciones Unidas contra Corea del Norte por "provocaciones cada vez más peligrosas", pero China y Rusia señalaron su oposición y, en cambio, pidieron que se relajen tales medidas.

The U.S. is proposing new U.N. sanctions on North Korea, but China and Russia are unlikely to support them.



"[The Council] should not stress the need for sanctions and pressure to the exclusion of other considerations," China's ambassador said Friday.https://t.co/WZm64tlqCw — NK NEWS (@nknewsorg) March 27, 2022

Corea del Norte dijo que el misil del jueves era el Hwasong-17, y Japón y Corea del Sur confirmaron que los datos de vuelo mostraron que el proyectil voló más alto y durante más tiempo que cualquier prueba anterior de Corea del Norte.

Con información de Reuters.

