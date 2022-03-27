Funcionarios de EU aclara que no apoya un cambio de régimen en Rusia

Este domingo, altos funcionarios estadounidenses comentaron que Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia, intensificando los esfuerzos para aclarar los comentarios del presidente Joe Biden, quien dijo que el mandatario Vladimir Putin "no puede seguir en el poder".

El secretario de Estado, Antony Blinken, comentó durante una conferencia de prensa en Jerusalén que cualquier decisión sobre el futuro liderazgo de Rusia "dependería del pueblo ruso".

La Casa Blanca y el secretario de Estado @SecBlinken intervienen después de que Biden dijera en un discurso que Putin "no puede seguir en el poder". El presidente no quiso decir que Rusia requiere "un cambio de régimen", matizan. Lo explico con @angelcarreira en @A3Noticias.👇 pic.twitter.com/HLo8vHGElA — Bricio Segovia (@briciosegovia) March 27, 2022

Joe Biden llama “carnicero” a Vladimir Putin

Los comentarios de Joe Biden, emitidos en Polonia el sábado pasado, también incluyeron una declaración en la que calificó a Putin como un "carnicero", en una fuerte escalada de la retórica de Estados Unidos hacia Moscú por la invasión de Ucrania.

Julianne Smith, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, trató de contextualizar los comentarios de Joe Biden, diciendo que siguieron a un día de conversaciones del presidente demócrata con refugiados ucranianos en Varsovia.

After Biden said "This man cannot remain in power" about Putin on Saturday, @DanaBashCNN asks U.S. Rep to NATO Julianne Smith whether that was "a mistake":



"No, as you heard from Sec. Blinken and others, the U.S. does not have a policy of regime change in Russia. Full stop." pic.twitter.com/KDL1r3BmDV — The Recount (@therecount) March 27, 2022

El senador James Risch, el principal senador republicano en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, calificó los comentarios de Biden como una "gran metida de pata" y expresó que deseaba que el mandatario se hubiera apegado al protocolo en sus comentarios durante la visita a Polonia.

"La mayoría de las personas que no se dedican a las relaciones exteriores no se dan cuenta de que esas nueve palabras que pronunció provocarían el tipo de conmoción que provocaron", dijo a CNN. "Esto va a causar un gran problema".

44 millones de ucranianos han abandonado sus hogares tras inicio del conflicto

El conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual lleva más de un mes, ha expulsado de sus hogares a una cuarta parte de los 44 millones de habitantes de Ucrania.

"En ese momento, creo que fue una reacción muy humana, una declaración de principios por los relatos que había escuchado ese día", dijo Smith al programa "State of the Union” de CNN.

"Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia. Así de claro", explicó.

Con información de Reuters.