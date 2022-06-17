Corea del Norte reporta una epidemia intestinal desconocida

Medios estatales de Corea del Norte informaron que se detectó una epidemia intestinal que hasta ahora no se ha identificado, el brote ocurre en un momento en que el país también enfrenta una ola de Covid-19 sin precedentes que los llevó al aislamiento

Detallaron que autoridades ya investigan el origen del brote de la epidemia intestinal en Haeju, al sur del país, que podría ser cólera o fiebre tifoidea, declaró un funcionario del Ministerio de Unificación de Corea del Sur a la agencia Reuters.

North Korean leader Kim Jong Un and other senior officials prepared aid to send to 800 families suffering from an unidentified intestinal epidemic, state media reported, as the country also battles its first COVID outbreak https://t.co/usyIBm6Nbp — Reuters (@Reuters) June 17, 2022

Esta epidemia intestinal podría aumentar las tensiones en el sistema de salud de Corea del Norte, que está luchando contra una ola de Covid-19.

Corea del Norte enfrenta Covid-19 y epidemia intestinal

Los medios de comunicación ni las autoridades de Corea del Norte informaron el número de las personas afectadas por la epidemia intestinal.

Aunque los expertos creen que la epidemia intestinal que aqueja a Corea del Norte se podría tratar de tifus, cólera o la disentería, enfermedades comunes en ese país, al carecer del tratamiento de aguas residuales y un déficit en el sistema de salud pública.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, envió medicamentos a la ciudad portuaria occidental de Haeju el 15 de junio para ayudar a los pacientes que padecen la "epidemia entérica aguda" lo antes posible, según la televisión estatal KRT. El término entérico se refiere al tracto gastrointestinal.

Al respecto, expertos médicos creen que el envío de medicamentos para tratar la epidemia intestinal por parte del líder de Corea del Norte es una estrategia política para demostrar que se preocupa por sus habitantes.

Sobre el contagio de Covid-19, Corea del Norte reportó 26 mil 10 personas más con síntomas de fiebre el jueves, y el número total de pacientes con fiebre registrados en todo el país desde finales de abril se acerca a los 4,56 millones. El número de muertos vinculado al brote es de 73.