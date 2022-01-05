Corea del norte asegura que Kim Jong-il inventó los burritos

Un extraño comercial en Corea del Norte desató polémica en redes sociales, luego de que asegurara que su ex líder Kim Jong-il inventó los burritos, un típico alimento mexicano que se prepara con tortillas de harina rellenas de carne.

De acuerdo con el comercial, el ex mandatario creó los burritos en 2011 para dejar un legado antes de su muerte; además, llamó a este alimento como una “envoltura de trigo”, lo que generó controversia en redes sociales.

Las imágenes del comercial que circula en Corea del Norte, muestran a un vendedor ofreciendo burritos afuera de una fábrica. En otros momentos del video se ve a varias personas preparando el alimento con carne al pastor y verduras.

El video también recomienda acompañar los burritos con agua mineral en verano y té caliente durante el invierno, como consejo de Kim Jong-il para disfrutar el alimento. De acuerdo con Corea del Norte, el consumo de este alimento va en aumento entre la población.

|Comercial Corea del Norte

Corea del Norte sufre escasez de alimentos

El comercial muestra imágenes donde se ven grandes cantidades de burritos, algo que parece fuera de la realidad, pues se sabe que Corea del Norte pasa por una crisis de escasez de alimentos.

Por lo que algunos ciudadanos indicaron a medios extranjeros que las imágenes del comercial contrastan con la realidad, pues muchas personas en Corea del Norte no tienen dinero para comprar comida extranjera.

Agregó que en el país tampoco hay todos los ingredientes para preparar los famosos burritos como aparecen en el video.

“Nunca vi burritos o wraps a la venta en Corea del Norte. La tasa de penetración de comida occidental es extremadamente baja, porque hay muy pocos restaurantes donde se puede comer y los ingredientes de la comida no son diversos”, relató un ciudadano a un medio estadounidense.

Sin embargo, los internautas iniciaron una discusión sobre el comercial de Corea del Norte y el verdadero origen de los burritos.

