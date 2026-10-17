Coronavirus MERS-CoV: Confirman ocho casos y una muerte; esto advierte la OMS

Arabia Saudita notificó ocho casos confirmados de infección por el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), incluido un fallecimiento, entre el 1 de enero y el 5 de octubre de 2026.

Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el riesgo continúa siendo moderado tanto a nivel regional como mundial, por lo que reiteró la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica.

¿Qué es el síndrome respiratorio de Oriente Medio?

El síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus MERS-CoV. Se trata de una infección zoonótica, es decir, puede transmitirse de animales a seres humanos.

Los camellos dromedarios son el principal reservorio animal conocido del virus. La infección humana puede producirse mediante el contacto directo o indirecto con animales infectados o sus productos.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome respiratorio?

La enfermedad puede manifestarse sin síntomas, causar molestias respiratorias leves o evolucionar hacia un cuadro grave. Entre sus principales manifestaciones se encuentran la fiebre, la tos y la dificultad para respirar. En algunos pacientes también puede presentarse neumonía o diarrea.

Las personas mayores, quienes tienen el sistema inmunitario debilitado y aquellas que viven con enfermedades crónicas, como diabetes, insuficiencia renal o padecimientos pulmonares, presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

La transmisión entre personas también es posible, principalmente entre contactos cercanos y en entornos sanitarios. Sin embargo, la OMS señala que no se ha observado una transmisión comunitaria sostenida.

¿Qué se sabe de los ocho casos de MERS-CoV?

Del total de pacientes reportados, cinco tenían 70 años o más, dos se encontraban en el grupo de edad de 50 a 59 años y uno tenía entre 30 y 39 años. Además, siete de las ocho personas presentaban enfermedades o afecciones profundas, consideradas factores de riesgo para desarrollar complicaciones graves.

Dos pacientes informaron haber tenido contacto directo con camellos dromedarios, mientras que los seis restantes no reportaron una exposición conocida a estos animales ni a sus productos.

Uno de los pacientes, un hombre de 70 años o más que residía en Taif y tenía enfermedades preexistentes, falleció después de presentar síntomas en abril. El resto de los casos fueron notificados entre marzo y septiembre de 2026.

¿Qué riesgos advierte la OMS por el coronavirus MERS-CoV?

Hasta el 5 de octubre de 2026, la OMS había recibido notificaciones de 2 mil 643 casos confirmados de MERS en el mundo desde que el virus fue identificado en 2012, incluidos 965 fallecimientos.

Arabia Saudita concentra la mayoría de los contagios registrados, con 2 mil 232 casos y 870 muertes, equivalentes al 84% de los casos notificados a nivel mundial.

El organismo considera que estas cifras podrían subestimar el número real de infecciones, debido a que los casos leves o asintomáticos pueden pasar inadvertidos.

Actualmente, no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico contra el MERS-CoV. La atención médica se centra en aliviar los síntomas y proporcionar soporte según la gravedad de cada caso.

Finalmente, la OMS indicó que no recomienda controles especiales en los puntos de entrada a los países ni restricciones de viaje o comercio por esta situación.