¡Sin agua por 8 días en alcaldía Tláhuac! Lista de colonias afectadas por corte de la SEGIAGUA

¡En plena Semana Santa! Vecinos de la alcaldía Tláhuac, en la CDMX, enfrentarán un corte de agua que podría extenderse hasta por 8 días, debido a trabajos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la dependencia encargada del suministro y operación del sistema hidráulico en la capital.

El corte de agua en Tláhuac ocurre por labores técnicas en el sistema eléctrico de una bomba del Pozo Tulyehualco 2, lo que provocó la suspensión del flujo hacia el Acueducto Chalco-Xochimilco. Como consecuencia, el servicio no se interrumpe por completo en todos los casos, pero sí habrá baja presión o falta de suministro en distintas zonas.

¿Qué colonias de Tláhuac tendrán afectaciones en el suministro de agua?

Las afectaciones por el corte de agua no serán iguales en todas las zonas, pero sí se prevé una disminución importante en la presión, e incluso falta total de suministro en algunos puntos.

De acuerdo con la información oficial de SEGIAGUA, los principales pueblos y colonias afectados son:



San Juan Ixtayopan

San Pedro Tláhuac

San Francisco Tlaltenco de Santiago Zapotitlán.

En estas zonas, el servicio podría ser intermitente o con baja presión mientras avanzan los trabajos, por lo que se recomienda tomar previsiones desde ahora.

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🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlahuacRenace:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de reparación en el sistema eléctrico de la bomba del Pozo Tulyehualco 2, por lo cual se suspendió la aportación de caudal al… pic.twitter.com/Myw2tysDUE — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 26, 2026

¿Hasta cuándo regresa el agua en Tláhuac?

Las autoridades estiman que el servicio de agua en la alcaldía Tláhuac se normalice alrededor del 2 de abril, una vez concluidas las labores en el Pozo Tulyehualco 2.

Esto significa que algunas colonias podrían enfrentar hasta 8 días de afectaciones, dependiendo de la evolución de los trabajos y las condiciones del sistema.

¿Qué hacer si no tienes agua en Tláhuac?

Si te encuentras en una de las zonas afectadas por el corte de agua, puedes solicitar apoyo mediante pipas gratuitas.

Para ello, SEGIAGUA habilitó la *Línea H2O marcando 426, donde los vecinos pueden pedir el envío de agua en caso de ser necesario.

Además, se recomienda :



Almacenar agua para uso básico

Priorizar el consumo en actividades esenciales

Consultar los horarios de suministro por colonia

¿Qué pasó #MientrasDormía?



La falta de agua obligó a vecinos de Álvaro Obregón, en #CDMX, a meterse a una coladera para recolectar lo que escurría de una #fuga



Llevan más de 5 días sin agua potable y la filtración continúa. Decenas de familias siguen esperando una solución.… pic.twitter.com/hPuaoQIx3V — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 8, 2026

Aunque las afectaciones son temporales, este tipo de mantenimiento es necesario para evitar fallas mayores en el suministro.