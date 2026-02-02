Más de 10 años con falta de agua en Ecatepec: vecinos pagan servicio, pero el suministro no llega

La falta de agua se ha vuelto una constante crisis en Ecatepec, Edomex, donde habitantes de la colonia Ciudad Azteca aseguran que llevan más de 10 años sin recibir suministro regular.

A pesar de ello, continúan pagando recibos y buscando alternativas para cubrir una necesidad básica que no llega a sus hogares.

“Yo vivo en Ciudad Azteca y tenemos más de 10 años sin agua”, detalló Beatriz, vecina de la zona, al describir la falta de agua en Ecatepec, uno de los municipios más poblados del Estado de México; la situación, dicen, afecta su vida cotidiana y los obliga a reorganizar gastos y rutinas.

Pagan recibos aun con falta de agua en Ecatepec

La escasez del vital líquido en Ecatepec no solo genera molestias, también provoca desgaste emocional entre quienes aseguran cumplir con sus obligaciones pese a la falta de agua.

“Coraje y tristeza, porque digo cómo es posible que yo como ciudadana sí cumpla con mis obligaciones, y el gobierno no haga lo mismo por nosotros”, explicó María de los Ángeles Romero, habitante de Ciudad Azteca.

Vecinos mostraron recibos en los que se refleja que pagan alrededor de mil 800 pesos anuales , aun cuando el suministro no llega de manera regular a esta zona de Ecatepec, Edomex.

Algunos aseguran que lo hacen para evitar problemas administrativos: “Yo no quiero dejarles deudas, yo fallezco también y pues se les queda toda la cuenta”, agregó Catalina Sandoval.

La falta de agua en Ecatepec ha obligado a los habitantes a depender de pipas. De acuerdo con los vecinos, apenas desde hace algunos meses el sistema municipal comenzó a enviar una pipa cada ocho días, aunque reconocen que no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias.

Pipas, pagos extra y reciclaje del agua ante la falta en Ecatepec

Ante la insuficiencia del suministro, algunas personas han tenido que pagar por agua adicional. “Mi cisterna es de aproximadamente mil 700 litros y pago 450 pesos semanales; el agua de lavadora siempre la reciclo, con esa barro la calle”, explicó Beatriz, al describir cómo enfrentan la falta de agua en Ecatepec.

Vecinos señalan que, aunque autoridades han acudido a revisar instalaciones, no han recibido una respuesta clara ni una solución definitiva al problema de agua en esta zona del Edomex.

¿Quién debe responder por la falta de agua en Ecatepec?

Especialistas consultados indican que al gobierno le corresponde mantener en buen estado el sistema hidráulico, exista o no pago del servicio. Incluso, afirman que los ciudadanos pueden exigir no pagar cuando no reciben suministro.

“El gobierno no te puede condicionar para pagar un recibo que no estás utilizando a cambio de que te solucione el problema. Podemos ir ante un tribunal y un juez y solicitarle que solicite una anulación de estos recibos de agua”, explicó el abogado Julio Hernández.

Mientras tanto, la falta de agua en Ecatepec, Edomex, continúa marcando la vida diaria de familias que aseguran no estar dispuestas a seguir viviendo sin acceso regular a este servicio básico.