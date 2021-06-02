Incautan un Rolls-Royce por tener tapicería de piel de cocodrilo

Autoridades italianas informaron sobre la incautación de un vehículo de lujo Rolls-Royce por tener vestiduras de piel de cocodrilo.

De acuerdo con el reporte de la Agencia de Aduanas y Monopolios de Italia, el vehículo modelo Phantom parecía normal por fuera, pero al interior se encontraba totalmente personalizado con piel de cocodrilo, tanto en asientos, descansabrazos y paneles de las puertas.

El Rolls-Royce fue importado desde Rusia y tenía como destino una empresa en Roma.

A pesar de que no es extraño ver este tipo de vehículos con rasgos personalizados, los cocodrilos son una especia protegida, por lo que el comercio con artículos fabricados con la piel de este animal está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Por su parte, autoridades italianas señalaron que el uso de la piel de cocodrilo está prohibido sin cumplir con las autorizaciones requeridas.

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El Rolls-Royce no contaba con documentación

Fuentes al interior de la aduana italiana precisaron que el lujoso Rolls-Royce no contaba con la documentación adecuada, por lo que quedó resguardado por las autoridades. Por ahora, se evalúa la posibilidad de retirar la piel de cocodrilo de las vestiduras, con lo que se solucionaría el problema.

Además, la agencia alertó que "cada vez hay más incautaciones de bienes y objetos obtenidos con el uso de especies protegidas en peligro de extinción", por lo que se emitió un "estado de alerta máxima" ante este tipo de delitos.

Esta no es la primera vez que vendedores rusos hacen modificaciones de este tipo en autos exóticos. En 2010, una agencia rusa utilizó piel de ballena para cubrir las vestiduras de una camioneta blindada Dartz Prombron. Estas vestiduras eran a prueba de balas, además de que en el tablero los indicadores fueron fabricados con oro blanco y fueron recubiertos con gemas de distintos colores.

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