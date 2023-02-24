Guerra Rusia-Ucrania: ¿Qué quiere Putin de Ucrania y cómo va el conflicto?

Se cumplió el primer año de la guerra Rusia-Ucrania, en la que nadie se imaginó que Kiev resistiría tanto tiempo el golpe de uno de los Ejércitos más poderosos del mundo. Pero, ¿por qué ataca Rusia a Ucrania? es un conflicto que viene de muchos años atrás y te explicamos punto a punto cómo dio inicio.

Desde el 24 de febrero del 2022 a la fecha, las piezas de ajedrez mundial no han dejado de moverse. Muchas lo hacen sin ensuciarse las manos, con el cuello impecablemente blanco, pero con acciones que día a día alimentan los horrores de la guerra.

Origen del conflicto entre Rusia y Ucrania

La guerra Ucrania-Rusia tiene antecedentes desde 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y varios países, incluido Ucrania, se convirtieron en naciones independientes; lo que ocasionó que Rusia perdiera influencia sobre esta nación.

La intención de Ucrania de querer unirse a la OTAN es otro de los motivos por el que Rusia ataca a Ucrania. Putin alega que la expansión de la OTAN representa una amenaza de seguridad para Rusia, algo que Estados Unidos y sus aliados niegan.

Además, si Ucrania se vuelve miembro de la OTAN, Rusia perdería el control de Crimea, que se encuentra en Ucrania, pero es controlada por Moscú, pues resulta ser una zona estratégicamente importante para el control del Mar Negro.

¿Qué quiere Vladimir Putin de Ucrania?

Aunque Ucrania está dispuesta ponerle fin a la guerra, la intención de Rusia no es la misma, ya que ha prolongado por largos 365 días el conflicto al que llamó “operación especial”.

El día que el Ejército de Moscú entró a Ucrania, Putin envió un mensaje explicando sus motivos, en el cual dijo que se llevaba a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es proteger a las personas que han sido intimidadas y sometidas al genocidio por el régimen de Kiev.

Además, Putin intenta presionar a Ucrania para que no forme parte de la OTAN, algo que probablemente ha funcionado, ya que los miembros no han accedido a que Kiev se sume a su selecto grupo para evitar que el conflicto escale.

¿Cuál es la situación actual entre Rusia y Ucrania?

Tras 12 meses del inicio de la guerra Rusia-Ucrania, han muerto más del 46 por ciento de la población de Ucrania, la gran mayoría de las muertes de civiles se cuentan en Ucrania.

19 millones de personas han escapado de los bombardeos, la invasión y el asedio ruso ubicándose como refugiados en varios países de Europa, principalmente en Polonia.

De acuerdo con cifras oficiales, la guerra Rusia-Ucrania ha dejado alrededor de 20 mil muertos en ambos bandos, aunque en occidente algunas organizaciones calculan más de 200 mil víctimas fatales. Más de 75 mil edificios destruidos, entre los que se encuentran escuelas casas y hospitales.

La economía no se ha salvado de sufrir los estragos de la guerra, y no solo en Rusia y Ucrania, sino en todo el mundo.

Pues tras el inicio del conflicto se registró una importante alza en los combustibles, divisas volátiles que bajan y suben pero difícilmente se mantienen. Importaciones que no llegan, exportaciones que no tienen a dónde llegar.

