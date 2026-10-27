Cortes de agua masivo en Chihuahua: Cuándo empieza, qué obra lo provoca y cuáles son las colonias afectadas

Los cortes de agua masivo en Chihuahua pondrán a correr a miles de vecinos del sur y poniente de la capital. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) confirmó que cerrará las válvulas para 244 colonias, dejando a hogares y negocios a pura cubeta. Lo que pocos notaron en el anuncio oficial es la letra chiquita sobre cuántos días durará realmente la sequía en las llaves.

¿Qué colonias serán afectadas?

El cierre arranca el viernes 30 de octubre y, en papel, los trabajos terminan el lunes 2 de noviembre de 2026. Aquí viene el detalle que debes cuidar: el servicio tardará hasta cuatro días adicionales en regresar por completo después de que acaben las maniobras. La presión volverá poco a poco y varios sectores pasarán casi una semana entera dependiendo de sus reservas.

Todo esto ocurre por la construcción de la gaza de incorporación en el cruce del periférico de la Juventud y el boulevard Ortiz Mena. Las cuadrillas de la JMAS aprovecharán para conectar por fin una tubería que instalaron desde mayo, además de colocar válvulas y tubos nuevos de 36 pulgadas.

Según el organismo, la modernización de la red hidráulica urge para frenar las fugas y mejorar la seguridad de la infraestructura que abastece a toda la ciudad. Con relación a las colonias afectadas, la JMAS anunció el listado de manera oficial y estas serán algunas (las primeras 10 del reporte):

24 de Junio

Adriana

Albaterra

Albaterra 2

Albaterra 3

Alfredo Chávez

Américas

Ampliación Campesina

Ampliación Cerro de la Cruz

Anexo Santa Rosa

En este listado oficial podrás ver qué otras colonias serán afectadas dentro de las zonas de influencia del Acueducto del Sauz.

En el siguiente listado podrás ver que otras colonias serán afectadas|JMAS Chihuahua

Con tanta espera, un solo bote quedará corto. La JMAS recomienda llenar desde antes tinacos, tambos y cubetas limpias con tapa para asegurar lo básico: beber, preparar alimentos y el aseo personal. También conviene revisar hoy mismo las instalaciones de casa para reparar fugas que desperdicien tu agua guardada, y reutilizar el agua donde laves frutas y verduras para descargar el inodoro.