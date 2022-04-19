Luna de Júpiter podría albergar vida, tiene similitud con Groenlandia

La inusual semejanza entre la superficie congelada de Europa (luna de Júpiter) y una forma de relieve en Groenlandia que se asienta sobre una considerable masa de agua, proporciona intrigantes indicios acerca de que la luna de Júpiter podría ser capaz de albergar vida.

Un estudio publicado este martes (19 de abril de 2022), señala que se exploró las similitudes entre los accidentes geográficos alargados llamados "crestas dobles" que parecen enormes cortes sobre la superficie de Europa y una versión más pequeña en Groenlandia, de acuerdo a evaluaciones que utilizaron un radar de penetración de hielo.

Los datos de radares mostraron que un fenómeno de recongelamiento del agua del subsuelo impulsó la formación de la doble cordillera de Groenlandia. Estas "crestas dobles" son lineales, cuentan con dos picos y un canal central entre ellas.

The uncanny resemblance between features on Europa's frozen surface and a landform in Greenland that sits atop a sizable pocket of water are providing intriguing new indications that this moon of Jupiter may be capable of harboring life. https://t.co/xOPqFV2BXq — Reuters Science News (@ReutersScience) April 19, 2022

Podría haber grandes cantidades de agua en Luna de Júpiter

Riley Culberg, geofísico de la Universidad de Stanford y autor principal del estudio publicado en la revista Nature Communications, señala que "si cortas una y miras la sección transversal, se vería un poco como una letra -M- mayúscula".

Si las características de Europa se forman de la misma manera, esto podría indicar la presencia de grandes cantidades de agua líquida, un ingrediente clave para la vida, cerca de la superficie de la gruesa capa de hielo exterior de la luna de Júpiter.

NASA has begun assembly on the Europa Clipper spacecraft, aiming to probe the surface of Jupiter moon Europa beginning in 2030. https://t.co/97Jrjzc9dt — AccuWeather (@accuweather) April 17, 2022

El hombre en busca de vida extraterrestre

En la búsqueda de vida extraterrestre, Europa (una de las lunas de Júpiter) ha atraído la atención como uno de los lugares del Sistema Solar que podrían ser habitables, quizás por microbios, debido a un océano global de agua salada detectado en las profundidades de su capa de hielo. Innumerables masas de agua más cercanas a la superficie representarían un segundo hábitat potencial para los organismos.

Riley Culberg, geofísico de la Universidad de Stanford agrega que "la presencia de agua líquida en la capa de hielo sugeriría que el intercambio entre el océano y la capa de hielo es común, lo que podría ser importante para el ciclo químico que ayudaría a mantener la vida".

Las aguas poco profundas, en particular, también implican que podría haber objetivos más fáciles para futuras misiones espaciales para obtener imágenes o muestras que al menos podrían preservar evidencia de vida sin tener que acceder por completo a las profundidades del océano

La sonda espacial interplanetaria "Europa Clipper" aún en desarrollo por la NASA, es una nave robótica que está programada para un lanzamiento en el año 2024, con el fin de investigar más a fondo la luna, que posee condiciones adecuadas para la vida.

“When you have these extreme, one-off melt years, it’s not just adding more to Greenland’s contribution to sea-level rise in that year – it’s also creating these persistent structural changes in the ice sheet itself,” says Riley Culberg @RadioGlaciology. https://t.co/BDz0HeFieB pic.twitter.com/9nNAkT5tXs — Stanford Earth (@StanfordEarth) June 7, 2021

Europa, una de las lunas más grandes de Júpiter

Con un diámetro de 3 mil 100 kilómetros, Europa es la cuarta más grande de las 79 lunas conocidas de Júpiter, un poco más pequeña que el satélite de la Tierra pero de mayor tamaño que el planeta enano Plutón.

Se estima que el océano de Europa podría contener el doble de agua que los mares en la Tierra.