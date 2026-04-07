Detienen a mexicano por narcotráfico en Costa Rica; está vinculado al Cártel de Sinaloa

En Costa Rica, las autoridades detuvieron a Jorge Vladimir Lafarga Lerma, un narcotraficante de origen mexicano vinculado con el Cártel de Sinaloa. La detención sucedió en la ciudad de Escazú, en San José, con fines de extradición a Estados Unidos, de acuerdo con la DEA.

La agencia estadounidense gestionaba cargamentos masivos de cocaína hacia la Unión Americana.

La ruta estratégica: cómo movían cocaína desde Colombia hasta Los Ángeles

Lafarga vinculaba operaciones con grupos del narcotráfico en Colombia y Ecuador. Bandas locales ayudaban a mover la droga hasta Costa Rica por vías aéreas o marítimas. Luego, la enviaban por Guatemala hasta México, donde miembros del Cártel de Sinaloa la recibían y la distribuían, especialmente en Los Ángeles. El dinero regresaba por la misma ruta inversa, asgueró Carlo Díaz, fiscal general de Costa Rica.

La importancia de Costa Rica para estas operaciones del crimen organizado es debido a las costas y que sirve como puente de rutas aéreas, aseveró Julio Córdoba, psicólogo forense.

Cártel de Sinaloa: el gigante violento que lideraron "El Chapo" y "El Mayo"

El Cártel de Sinaloa destaca como uno de los más grandes y violentos de México. Joaquín “El Chapo” Guzmán lo lideró inicialmente, pero tras su captura y extradición a Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada asumió el mando hasta su propia detención. Hoy, sus hijos pelean por el control interno. Lafarga enfrenta acusación formal en el Tribunal de Distrito Este de Texas por mover toneladas de droga.

Extradición a Texas: los cargos que enfrenta Jorge Vladimir Lafarga ante la DEA

Una investigación policial detectó esta organización del narcotráfico activa desde al menos el año 2023 en América del Sur, Central y Norte, la cuales importaban grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos con infraestructura avanzada: fabricaban, almacenaban y transportaban toneladas usando lanchas rápidas, sumergibles, barcos pesqueros y de carga, aeronaves, camiones semirremolque y otros vehículos por tierra, mar y aire.

Colaboración internacional: la investigación que desarticuló la red desde 2023

Carlo Díaz aseguró que la DEA les informó que Jorge Vladimir Lafarga Lerma estaba en Costa Rica y tenía una acusación en Texas y les agregaron que tenía “contactos locales vinculados a actividades delictivas”.

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José autorizó la captura y tramitará la detención provisional para el proceso de extradición.

