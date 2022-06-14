Costa Rica es el último invitado al Mundial Qatar 2022

Costa Rica se lleva el último boleto para el Mundial Qatar 2022, al vencer a la selección de Nueva Zelanda 1-0 con gol de Joel Campbell. Con ello, se cierra la fase de clasificación para la Copa del Mundo, que se celebra el próximo mes de noviembre.

Costa Rica aseguró su pase al Mundial Qatar 2022, al tercer minuto del encuentro, cuando Campbell remató en el área un centro enviado por Jewison Bennette desde la banda izquierda tras un saque de banda y metió el balón en la portería de Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda respondió a los 11 minutos cuando Alex Greive quedó sin marca dentro del área, pero su disparo salió por un lado del poste derecho de la portería defendida por Keylor Navas.

Nueva Zelanda empató a los 39 minutos cuando Chris Wood aprovechó un error defensivo para rematar en el área chica un centro enviado por Matthew Garbett, pero el árbitro invalidó el gol tras revisar la jugada en el VAR y certificar que Garbett había cometido falta a Óscar Duarte para quitarle el balón y mandar el centro.

|Reuters

La selección de Nueva Zelanda siguió presionando con centros desde ambos costados y puso en predicamentos la zona defensiva de Costa Rica. Sin embargo, la situación para la selección de Oceanía se complicó a los 69 minutos cuando el árbitro expulsó a Kosta Barbarouses por cometer fuerte falta sobre Francisco Calvo.

El encuentro entre Costa Rica y Nueva Zelanda por el repechaje intercontinental para el Mundial Qatar 2022 se disputó en el estadio Al Rayyan, inmueble que será cede del magno evento.

Con este resultado, la selección dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez irá a su tercera Copa del Mundo consecutiva, en la que integrará el Grupo E junto a España, Alemania y Japón.

¿Cuántos Mundiales han jugado Costa Rica y Nueva Zelanda?

Costa Rica ha disputado cinco mundiales. Su primera Copa del Mundo fue en Italia 1990, después de 12 años volvieron a otro Mundial en Corea y Japón 2002. El siguiente fue en Alemania 2006, en Brasil 2014 Costa Rica tuvo su merjo participación en los mundiales, donde llegó a cuartos de fina. Finalmente, Costa Rica también estuvo en Rusia 2018.

Por su parte, Nueva Zelanda ha logrado asistir a dos Copas del Mundo; su debut fue en España 1982, donde se fueron sin puntos, tras tres derrotas. Y su última asistencia a la justa fue en Sudáfrica 2010, torneo que sumaron tres unidades, luego de tres empates.

