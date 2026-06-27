¡Corre a llenar el tanque! Este es el precio de la gasolina hoy sábado 27 de junio

Como los expertos economistas dicen, saber el precio de la gasolina del día de hoy en México, es vital debido a los efectos directos en tus finanzas personales y en la economía nacional. ya que impacta en el costo de transporte, inflación, productos básicos y subsidios gubernamentales.

En Azteca Noticias te detallamos los costos de la gasolina Magna, Premium y Diésel este sábado 27 de junio.

Litro de gasolina en México en junio 2026

Gasolina Regular por litro: 23.69 pesos

Gasolina Premium por litro: 28.48 pesos

Diésel por litro: 27.13 pesos

Precio del gas natural por litro para este 27 de junio 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Gasolina en CDMX hoy 27 de junio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 28.73 pesos

Diésel por litro: 26.99 pesos

Gasolina en Edomex hoy 27 de junio 2026

Gasolina Magna por litro: 23.66 pesos

Gasolina Premium por litro: 28.06 pesos

Diésel por litro: 26.79 pesos

Gasolina en Jalisco hoy 27 de junio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos

Gasolina Premium por litro: 29.52 pesos

Diésel por litro: 27.08 pesos

Gasolina en Nuevo León HOY 27 de junio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.06 pesos

Gasolina Premium por litro: 29.52 pesos

Diésel por litro: 27.08 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en San Luis Potosí HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.89 pesos

Gasolina Premium por litro: 27.81 pesos

Diésel por litro: 27.14 pesos

Precio de gasolina en Quintana Roo hoy 27 de junio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.76 pesos

Gasolina Premium por litro: 28.19 pesos

Diésel por litro: 27.93 pesos

¿Cuánto cuesta llenar el tanque?

En México los carros tienen un tanque promedio de 40 litros, por lo que llenarlo hoy con gasolina Regular costaría alrededor de $947.60 pesos. Asimismo, si quieres invertir en gasolina Premium el costo ascendería a $1,139.20 pesos por la misma cantidad.

Sin embargo, si la capacidad de tu auto es de 60 litros, llenarlo de gasolina regular te costaría aproximadamente $1,421.40 pesos, mientras que de gasolina Premium ascendería hasta los $1,708.80 pesos.

¿En dónde está más barata la gasolina?

Tamaulipas es la entidad con la gasolina más barata, ubicándose en solo $21.91 pesos por litro, seguida de Baja California con $22.89 pesos por litro.

Sin embargo, el estado con la gasolina más cara, es Baja California Sur, con un costo promedio de $24.26 pesos en el litro de la gasolina regular.