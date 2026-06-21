¿Bajó hoy por el Día del Padre? Precios de la gasolina en México al 21 de junio

¿Buscas dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos cuál es el precio promedio de los combustibles en México y en qué entidades se vende más económico el litro de gasolina este domingo 21 de junio de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

De acuerdo con los reportes más recientes, los precios promedio de los combustibles en México para este domingo 21 de junio de 2026 son los siguientes:

Gasolina Regular : 23.69 pesos por litro

: 23.69 pesos por litro Gasolina Premium : 28.48 pesos por litro

: 28.48 pesos por litro Diésel: 27.14 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 21 de junio de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 21 de junio de 2026

Estos son los precios promedio del combustible en la Ciudad de México para este domingo:

Gasolina Regular : 23.81 pesos por litro

: 23.81 pesos por litro Gasolina Premium : 28.77 pesos por litro

: 28.77 pesos por litro Diésel: 26.99 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 21 de junio de 2026

En el Estado de México, los costos promedio son:

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro

: 23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 28.07 pesos por litro

: 28.07 pesos por litro Diésel: 26.79 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 21 de junio de 2026

Los precios promedio registrados en Guadalajara, Jalisco, son:

Gasolina Regular : 23.99 pesos por litro

: 23.99 pesos por litro Gasolina Premium : 29.29 pesos por litro

: 29.29 pesos por litro Diésel: 27.28 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 21 de junio de 2026 en Monterrey

Para la capital de Nuevo León, los precios son:

Gasolina Regular : 24.04 pesos por litro

: 24.04 pesos por litro Gasolina Premium : 29.51 pesos por litro

: 29.51 pesos por litro Diésel: 27.08 pesos por litro

Precio de gasolina en San Luis Potosí hoy 21 de junio de 2026

Gasolina Regular : 23.89 pesos por litro

: 23.89 pesos por litro Gasolina Premium : 27.80 pesos por litro

: 27.80 pesos por litro Diésel: 27.13 pesos por litro

Precio de gasolina en Durango hoy 21 de junio de 2026

En Durango, los costos promedio son:

Gasolina Regular : 23.91 pesos por litro

: 23.91 pesos por litro Gasolina Premium : 27.89 pesos por litro

: 27.89 pesos por litro Diésel: 27.19 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios promedio reportados para Estados Unidos este 21 de junio de 2026:

Gasolina Regular : 3.93 dólares por galón (68.17 pesos)

: 3.93 dólares por galón (68.17 pesos) Gasolina Premium : 4.81 dólares por galón (83.43 pesos)

: 4.81 dólares por galón (83.43 pesos) Diésel: 5.04 dólares por galón (87.42 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de la gasolina para este domingo 21 de junio de 2026 corresponden a los reportes realizados por los permisionarios conforme a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las entidades con el combustible más económico destaca el Estado de México, donde el litro de gasolina Regular se comercializa en 23.66 pesos. En contraste, Monterrey, Nuevo León, figura entre las ciudades con los precios más elevados, al registrar un costo promedio de 24.01 pesos por litro para la gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en su nivel de octanaje, una medida que indica la resistencia del combustible a detonarse prematuramente dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y está diseñada para motores de baja compresión. Por su parte, la gasolina Premium posee 91 octanos o más, por lo que suele recomendarse para vehículos con motores turboalimentados, de inyección directa o de alto desempeño.

Si tienes dudas sobre cuál combustible utilizar, consulta el manual del propietario de tu vehículo o revisa las indicaciones ubicadas en la tapa del tanque de combustible o en el marco de la puerta del conductor.

