Atropellamiento durante festejos en Los Cabos: este es el estado de salud de las víctimas

La noche del miércoles, unos festejos en el bulevar turístico de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, terminaron en un atropellamiento masivo que dejó varias personas lesionadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer el estado de salud de las víctimas.

¿Qué pasó con las víctimas del atropellamiento masivo en Los Cabos San Lucas?

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de aficionados rodeó un automóvil e intentó zangolotear como parte de una celebración; sin embargo, el conductor aceleró y atropelló a varias personas.

Tras el incidente, las víctimas fueron trasladadas a diferentes hospitales del puerto, mientras las autoridades iniciaban investigaciones para esclarecer lo que había pasado.

Estado de salud de lesionados por el accidente registrado en Cabo San Lucas|Especial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que brindó atención médica a 11 de los lesionados en el Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 26 de Cabo San Lucas.

Siete de ellos ya fueron dados de alta, mientras que cuatro permanecen bajo vigilancia médica. Según el Ayuntamiento de Los Cabos, del total de heridos 10 fueron trasladados al Hospital General de Zona No. del IMSS, entre ellos ocho mujeres y dos hombres,

Además, tres personas fueron llevadas al Hospital General de Cabo San Lucas, dos al Hospital Saint Luke´s y una al Hospital AMC, donde una de las vícimas es reportada en estado grave.

¿Qué pasó en Los Cabos San Lucas?

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de aficionados en la avenida Lázaro Cárdenas la noche del miércoles 24 de junio para celebrar, cuando varios de ellos rodearon un vehículo y comenzaron a golpearlo.

Instantes después, el conducto aceleró para salir del lugar dejando a varias personas atropelladas; finalmente, el conductor se estampó contra la acera. Tras el choque, los asistentes corrieron hacia el automóvil para intentar bajar al presunto responsable; mientras tanto, escuchaban gritos de auxilio.

De manera preliminar, versiones señalan que el conductor fue detenido, aunque permanece hospitalizado y presuntamente se encuentra en estado grave.