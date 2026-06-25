¿Gasolinazo este jueves 25 de junio 2026? Este es el precio de la gasolina

Cambios importantes en los costos por litro de gasolina en México registró cambios importantes para este 25 de junio 2026 en distintas regiones del país; te compartimos el nuevo precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México para junio 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.48 pesos.

Diésel por litro: 27.12 pesos.

Precio del gas natural para este 25 de junio 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 25 de junio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.72 pesos.

Diésel por litro: 26.99 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 25 de junio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.07 pesos.

Diésel por litro: 26.79 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para junio 2026

El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para este miércoles 24 de junio 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.29 pesos.

Diésel por litro: 27.26 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 25 de junio 2026

El precio de la gasolina en Nuevo León registró cambios importantes para el comienzo de la cuarta y última semana de junio 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?



Gasolina Regular precio por litro: 24.04 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.51 pesos.

Diésel por litro: 27.08 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en San Luis Potosí HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 24.76 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.19 pesos.

Diésel por litro: 27.89 pesos.

Precio de gasolina en Quintana Roo hoy 25 de junio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.76 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.19 pesos.

Diésel por litro: 27.87

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,139.60 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 60 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,420.80 pesos por gasolina magna y $1,708 .80 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El Estado de México ( Edomex ), es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.66 pesos por litro , seguido de la San Luis Potosí en 23.89 pesos.