Covid-19: En España dejarán de usar el cubrebocas en exteriores

En España, el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio en espacios exteriores, a partir del 26 de junio, debido al avance de la vacunación contra Covid-19, informó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

“Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatorio el cubrebocas en los espacios libres, a partir del próximo sábado 26 de junio”, dijo el jefe del ejecutivo durante su participación en la reunión anual del Círculo de Economía en Barcelona.

El mandatario recordó que la vacunación contra Covid-19, desde hace varios meses, avanza a un ritmo intenso y la economía en España “empieza a subir”, por lo que los cubrebocas “empezarán a bajar”.

Te puede interesar: VIDEO: Niños en Israel celebran que ya no usarán cubrebocas

Según medios locales, esta decisión se hará oficial el próximo 24 de junio, durante la celebración extraordinaria de un Consejo de Ministros, que discutirán la Ley 2/2021 sobre medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19.

Se prevé que durante esa reunión se apruebe la reforma a dicha ley, publicada en marzo de 2020, donde se estableció que desde ese momento, el cubrebocas debía portarse en todo momento, incluidos los espacios exteriores que tuvieran distancia de seguridad.

La mascarilla dejará de ser obligatoria en espacios al aire libre desde el sábado 26 de junio. Se aprobará el próximo jueves en un #CMin extraordinario. La alegría de vivir de los españoles es la alegría del Gobierno. Volveremos a disfrutar de una vida en la calle sin mascarilla. pic.twitter.com/NgjXvfa45D — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 18, 2021

Con el fin del cubrebocas en exteriores, rostros recuperarán “aspecto normal”

Hasta ahora, el artículo 6 de la Ley 2/2021 fija la obligatoriedad de portar cubrebocas “para todos los mayores de seis años que se encuentren en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público”.

“Nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal. Volveremos a disfrutar de una vida en la calle sin cubrebocas”, afirmó Sánchez.

Esta decisión es apoyada por comunidades de España, como Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Aragón y Baleares. Al contrario, Navarra, Extremadura, Andalucía y Cantabria parecen no estar de acuerdo en que sea el fin de los cubrebocas en exteriores, según medios locales.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, había anticipado hace unos días que el uso de los cubrebocas podría dejar de ser obligatorio antes de julio, solo en espacios exteriores.

En España, desde que comenzó la pandemia de Covid-19, se registran alrededor de tres millones de casos y más de 80 mil muertes a causa de este virus.

Te puede interesar: Esposos mueren de Covid-19 con 3 horas de diferencia en Argentina

