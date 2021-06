Esposos mueren de Covid-19 con 3 horas de diferencia en Argentina

Una pareja de esposos murió de complicaciones respiratorias por Covid-19 con tan solo tres horas de diferencia. Los hechos se registraron en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

Los esposos fueron identificados como Claudio César Cluterbuk, de 41 años, y María Alejandra Villalba, de 39, quienes dejaron huérfanos a sus dos hijos, de 7 y 4 años. Todos vivían en el municipio San Jaime de la Frontera, en Entre Ríos, Argentina.

Los esposos murieron el pasado domingo 13 de junio; sin embargo, hasta la fecha los hijos aún no saben sobre la muerte de sus padres. Además, uno de ellos también tuvo que ser hospitalizado por complicaciones derivadas tras el contagio de Covid-19.

Te puede interesar: Abuela y nieto mueren de Covid-19 con 3 días de diferencia en Argentina

El menor de edad presentó mejoría en su salud, por lo que logró salir del hospital. Junto con su hermano, actualmente está bajo el cuidado de sus abuelos, quienes aún analizan la manera de darles a conocer la noticia.

“Es algo que conmocionó porque son los primeros jóvenes que mueren por esto. El tema ahora va a ser cómo decirle al chiquito que se recuperó que sus padres no están más. Ese va a ser otro drama. Vamos a tener que acompañarlos con profesionales porque va a ser muy difícil”, dijo a medios locales Antonio Rodríguez, intendente del pequeño municipio en Argentina.

¿A qué se dedicaban los esposos que murieron por Covid-19?

Claudio César Cluterbuk trabajaba en un molino de arroz, donde, de acuerdo a medios locales, pudo haberse contagiado de Covid-19, ya que ahí recibía mercancía de distintos lugares de Argentina.

Por su lado, María Alejandra era maestra y por su profesión, ya había recibido una dosis de la vacuna contra el virus.

Sin embargo, la esposa presentó síntomas de Covid-19 pocos días después de que recibió la dosis de la vacuna.

“Ella estaba vacunada, pero no hacía muchos días. No llegó a hacerle el efecto necesario y no tuvo los anticuerpos necesarios. Tenía una dosis”, agregó el intendente del municipio donde vivían los esposos.

Este mes, Argentina ha registrado el mayor número de defunciones diarias por Covid-19 desde el comienzo de la pandemia el año pasado.

Te puede interesar: En India muere hombre que vivía en poligamia, acompañado de 39 esposas