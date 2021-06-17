VIDEO: Niños en Israel celebran que ya no usarán cubrebocas

En Israel fue grabada la reacción de un grupo de niños que recibió la noticia de que ya no usarán el cubrebocas al interior del salón de clases, como parte de las medidas para regresar a la normalidad.

En redes sociales se viralizó el momento en que los niños de un colegio de Israel escucharon la noticia de su maestra, quien les dice que ya no usarán cubrebocas en el salón de clases y en la escuela.

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Los niños de inmediato saltan y gritan, mientras se quitan los cubrebocas; otros los jalan de los resortes, los rompen y se levantan de sus lugares para tirarlos al cesto de la basura del salón.

Tras 18 meses de no verse las caras a causa del cubrebocas, ahora los niños de Israel podrán realizar sus actividades como antes de que ocurriera la pandemia de Covid-19.

Apparently this is when the pupils are told mask are no longer required in Israel. I’ve not been able to validate it though. pic.twitter.com/GVNDSQtxhW — 𝕬𝖓𝖙𝖍𝖔𝖓𝖞 𝕽𝖔𝖇𝖊𝖗𝖙𝖘 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@anthonyfroberts) June 16, 2021

Israel quita medidas por pandemia y permite no usar cubrebocas

La medida de quitar el cubrebocas en espacios cerrados, como la escuela en donde los niños celebraron la medida, es parte de las acciones del gobierno de Israel para levantar las restricciones por la pandemia.

Israel emprendió una campaña de vacunación de la población que fue calificada de exitosa, pues inmunizó a más del 90% de su población de más de 50 años, lo que redujo los casos graves y la propagación del Covid-19.

El Ministerio de Salud de Israel informó que a finales de mayo se levantarían las restricciones, como el uso del cubrebocas, a fin de reactivar de forma gradual la economía, luego de tres cuarentenas.

Cubrebocas será usado en determinados espacios de Israel

Autoridades de Israel ordenaron que los cubrebocas serán obligatorios en hospitales, centros de salud; personas con Covid-19 que estén en aislamiento, turistas sin vacunar y para pasajeros de vuelos que lleguen al país.

Aunque en espacios cerrados, como el transporte público, autoridades de Israel fueron flexibles al recomendar el uso de cubrebocas solo como medida de precaución.

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