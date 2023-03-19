Los perros mapache, nuevos sospechosos de haber iniciado la pandemia por coronavirus

Hay un nuevo señalado de haber iniciado la propagación del coronavirus en China y el mundo. Se trata del perro mapache, pues de acuerdo con las últimas investigaciones de expertos internacionales, se encontró evidencia genética de esta especie en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan donde se originó la pandemia.

Según informó en primera instancia The Atlantic, un nuevo análisis externo dio como conclusión que "varias muestras del mercado que dieron positivo para el SARS-CoV-2 también regresaban repletas de material genético animal", por lo que la hipótesis de que el virus surgió de animales infectados suma enteros para ser confirmada como el origen, en este caso con los perros mapache como nuevos sospechosos.

El grupo de científicos de Europa, Norteamérica y Australia, quienes interceptaron una nueva descarga de datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, concluye que derivado de la recolección de muestras del mercado de animales en Wuhan, sus hallazgos muestran la la presencia de un perro mapache infectado con coronavirus en la zona.

A pesar de que esta aseveración no confirma que el Covid-19 inició en animales ni que los perros mapache iniciaron el contagio hacia los humanos, esta es una nueva muestra de que el reino animal salvaje podría estar sumamente relacionado con el inicio de la pandemia más grave en los últimos 100 años.

Así luce el perro mapache, nuevo sospechoso de haber iniciado con la pandemia de coronavirus en Wuhan, China|Pizabay

¿Cómo son los perros mapache?

Conocido científicamente como Nyctereutes Procyonoides, es un mamífero carnívoro perteneciente a la familia de los cánidas que tiene el rostro muy similar al de un mapache, pero con una morfología disitinta, por lo que se le ha nombrado como perro mapache de manera popular. Presentes principalmente en regiones de Siberia, China, Vietnam, Korea y Japón, los nuevos estudios lo catalogan como nuevo sospechoso de estar involucrado en el origen de la pandemia por coronavirus.

"¿Estamos seguros de que el hospedador intermedio fueron perros mapaches? No. ¿Están en los primeros lugares de mi lista de potenciales hospedadores? Sí, pero no son los únicos", aseguró Kristian Andersen, uno de los tres principalesinvestigadores que han indagado en el origen del virus.

De momento no es posible determinar de manera oficial el origen de la pandemia ni si los animales fueron los causantes del contagio a humanos; sin embargo, el estudio colabora a la idea de que el reino animal y el mercado donde se vendían especies salvajes de manera ilegal podría estar relacionado.

¿Cuándo empezó la pandemia por Covid-19 en México?

En México, el primer contagio de Covid-19 se detectó el 27 de febrero de 2020. A más de tres años de distancia, el origen de la pandemia no se ha determinado, pero el mercado de animales de Wuhan se consolida como la mayor hipótesis, por encima de la creencia de que el virus pudo haber escapado de un laboratorio.

