Covid-19: Reino Unido donará 100 millones de vacunas

Reino Unido anunció que donará en dos años 100 millones de vacunas contra Covid-19, las cuales provienen de los excedentes que no utilizará el país europeo para inmunizar a su población.

En un comunicado, esta nación europea explicó que donará cinco millones de dosis a finales de septiembre, las cuales serán destinadas a los países más pobres del mundo. Otros 95 millones de vacunas se entregarán el próximo año, incluidos 25 millones más para fines de 2021.

“El 80% de los 100 millones de dosis se destinarán al mecanismo Covax y el resto se compartirá bilateralmente con los países que lo necesiten”, se detalló en el comunicado.

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El primer ministro, Boris Johnson, señaló en redes sociales que el éxito de su programa de vacunación significa que Reino Unido podrá donar al menos 100 millones de dosis excedentes durante el próximo año.

The success of our vaccine programme means we can donate at least 100m surplus doses in the next year to those who need them.



I hope my fellow @G7 leaders will make similar pledges so that, together, we can vaccinate the world by the end of next year.#G7UK #BuildBackBetter — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 11, 2021

“Como resultado del éxito del programa de vacunación de Reino Unido, ahora estamos en condiciones de compartir algunas de nuestras dosis excedentes con quienes las necesiten. Al hacerlo, daremos un paso enorme para vencer esta pandemia para siempre”, añadió Johnson.

Reino Unido, cuarto donante más grande de vacunas al mecanismo Covax

La primera donación de cinco millones de vacunas en las próximas semanas ayudará a satisfacer una demanda inmediata para los países más afectados por la pandemia de Covid-19, sin retrasar el programa de vacunación de Reino Unido.

Esta nación europea, que ayudó a establecer el mecanismo Covax, es su cuarto donante más grande. Hasta ahora, esta iniciativa de colaboración mundial ha proporcionado 81 millones de dosis a 129 de los países más pobres del mundo.

🇬🇧 Reino Unido donará 100 millones de dosis de vacunas COVID-19 durante el próximo año.



Esta donación se suma a los 548 millones de libras esterlinas de financiación para #COVAX y al apoyo para el desarrollo de la vacuna Oxford-AstraZeneca.



Leé más en: https://t.co/yPVBgW9eQW pic.twitter.com/tA3zwLSkzx — Embajada Británica 🇬🇧🇵🇾 (@UKinParaguay) June 11, 2021

“Al vacunar a más personas en todo el mundo, no solo ayudaremos a poner fin a la pandemia mundial de Covid-19, también reduciremos el riesgo para las personas en Reino Unido”, aseguró.

Además, esta donación se suma al trabajo que Reino Unido ha hecho para apoyar la contribución de Oxford-AstraZeneca a la lucha contra Covid-19, para que haya una distribución de dosis sin fines de lucro en todo el mundo.

“Hace más de un año financiamos el desarrollo de la vacuna Oxford-AstraZeneca sobre la base de que se distribuiría a un costo para todo el mundo. Este modelo sin precedentes, que coloca a las personas por encima de las ganancias, significa que hasta ahora se han administrado más de 500 millones de dosis en 160 países”, mencionó Boris Johnson.

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