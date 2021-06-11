Animales en mercados de China posible origen de Covid-19: Estudio

Un grupo de científicos de China, Canadá y el Reino Unido presentó pruebas que muestran que en el mercado de mariscos de Huanan, así como otros mercados de la ciudad de Wuhan, en China, vendían animales silvestres de manera ilegal, lo cual pudo haber originado la pandemia de Covid-19.

El estudio fue publicad en la revista Scientific Reports, el cual demuestra que se vendían animales salvajes, incluidas especies protegidas por las leyes de China.

Dicho estudio detalló que los animales se ofertaban, en su mayoría, vivos, enjaulados, amontonados y en malas condiciones. Además, algunos tenían heridas de bala o de trampas de caza.

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“En la mayoría de los puestos se ofrecía sacrificar y despiezar la compra con las implicaciones que eso tiene para la higiene y el bienestar animal”, escribieron los científicos encargados del estudio en China sobre el Covid-19.

El estudio no demuestra que la venta ilegal de animales haya sido un factor que influyó en la pandemia de Covid-19, pero abre el panorama para tratar de conocer el origen del problema.

Sin embargo, una de las hipótesis es que el virus pudo haber pasado de animales a seres humanos a través de la venta en los mercados de Wuhan. Otra hipótesis es que el virus habría salido, de manera natural, desde el Instituto de Virología de la misma ciudad china.

Primeros contagios de Covid-19 visitaron mercados en China

Después del inicio de la pandemia de Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que de los primeros 168 contagiados con el virus en diciembre de 2019 en Wuhan, 47 habían visitado el mercado de mariscos de Huanan.

Además, otros 38 infectados acudieron a otros mercados de alimentos de la ciudad.

Esta semana, la OMS solicitó al Instituto de Tumores de Milán que realice una nueva prueba en un laboratorio sobre un informe publicado en noviembre de 2020, el cual menciona la posibilidad de que el virus del SARS-CoV-2 ya circulaba entre la población de Italia desde octubre de 2019.

El 1 de enero de 2020, el mercado de mariscos en China fue clausurado después de que las autoridades sanitarias informaron que había personas que contrajeron Covid-19 en diciembre de 2019 y que habían estado ahí.

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