Nueva Zelanda rompe récord, cumple 100 días sin casos de Covid-19

Nueva Zelanda alcanzó 100 días consecutivos sin registrar ningún caso de Covid-19. El último caso que reportó fue el 28 de febrero, por lo que este martes 8 de junio rompió récord, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud local.

Esta cifra representó el segundo récord que rompió Nueva Zelanda, ya que en agosto de 2020 cumplieron 102 dos días sin contagios de Covid-19, hasta que un brote en Auckland, una ciudad al norte del país, cortó con la racha favorable. En esa ocasión, la ciudad se aisló durante tres días.

Actualmente hay 22 casos activos en Nueva Zelanda, los cuales son de personas que llegaron del extranjero y que al ingresar al país se les diagnosticó Covid-19.

Desde febrero pasado, Nueva Zelanda comenzó con su campaña de vacunación, en la que dio prioridad a los trabajadores de la salud. Recientemente, las autoridades anunciaron la llegada de un lote de un millón de vacunas de Pfizer.

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Además, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, prometió vacunarse contra el Covid-19 durante este mes, ya que hasta la fecha, no ha recibido la dosis bajo el argumento de que quería esperar que fuera aplicada a la población en general.

“Priorizar a aquellos que son más vulnerables o que están más expuestos, pero también demostrar que lo considero una prioridad”, dijo la primera ministra de Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda y su manejo de la pandemia de Covid-19

El gobierno de Nueva Zelanda tuvo un manejo favorable de la pandemia, de acuerdo con las cifras a nivel mundial. Jacinda Ardern se propuso “terminar con la pandemia” en lugar de controlarla.

Su estrategia contra el Covid-19 le permitió reelegirse con amplia ventaja porque antes de la pandemia las encuestas no le favorecían.

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