No vacunados contra covid pagarán sus gastos médicos en Singapur

El gobierno de Singapur dejará de hacerse cargo de los gastos médicos de todas aquellas personas que decidieron no vacunarse contra el Covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, Singapur cubrió los gastos médicos del Covid-19 de los residentes permanentes y de quienes tenían visas a largo plaza, excepto de quienes dieron positivo después de un viaje al extranjero.

Sin embargo, a partir del 8 de diciembre, el gobierno comenzará a cobrar a quienes se contagien de Covid-19 y no cuenten con su esquema de vacunación, pues las autoridades explicaron que estas personas “constituyen una mayoría considerable de las que requieren atención hospitalaria intensiva y contribuyen de manera desproporcionada a la presión sobre nuestros recursos sanitarias”.

Por lo que a partir de esa fecha, todos los no vacunados contra Covid-19 deberán pagar de su bolsillo los medicamentos y hospitalizaciones en caso de enfermarse.

Unvaccinated persons form the majority of those who require intensive inpatient care which strain our healthcare resources. From 8 Dec, COVID-19 patients who are unvaccinated by choice will have to pay for their medical bills. For more: https://t.co/lvsUzOrWQK — Singapore Government (@govsingapore) November 8, 2021

No obstante, no todos los no vacunados correrán con la misma suerte, pues las personas que no son elegibles para una vacuna, y quienes tengan una sola dosis antes del 31 de diciembre, podrán seguir contando con el apoyo de sus gastos médicos.

Singapur enfrenta nueva ola de Covid-19

Singapur cuenta con una de las tasas de vacunación más altas del mundo, ya que el 85 por ciento de su población cuenta con las dos dosis de alguna de las vacunas; sin embargo, su sistema de salud se encuentra bajo presión debido a la nueva ola de Covid-19.

Hace unas semanas, el gobierno de Singapur advirtió que su sistema de salud corría un riesgo de verse “abrumado” ante el creciente número de contagios, que comenzaron luego de que relajara sus estrictas medidas de sanidad.

El aumento de casos se registró después de que el primer ministro, Lee Hsien Loong declarara que el centro de negocios global no podía permanecer cerrado indefinidamente, y Singapur dejara su estrategia de tolerancia cero y reabriera sus fronteras.

De acuerdo con cifras ofrecidas por el ministerio de la salud de Singapur, actualmente el país tiene dos mil 470 casos de Covid-19, 14 defunciones y 67 pacientes de gravedad en cuidados intensivos.

