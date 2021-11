Científicos descubren un gen que duplica riesgo de muerte por Covid-19

🌟OUT NOW @NatureGenet from @jojdavies @DownesDamien and @jrmmhughes

🔎Identification of LZTFL1 as a candidate effector gene at a COVID-19 risk locus

➡️https://t.co/h55maKff9U@MRC_WIMM @UniofOxford #COVID19 pic.twitter.com/KSFX1gyPex