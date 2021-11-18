Buscan investigar crímenes de la dictadura de Franco en España

La coalición gobernante de izquierda de España lanzó el miércoles 17 de noviembre un asalto a las antiguas barreras legales para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975) y la guerra civil anterior.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del primer ministro Pedro Sánchez y su socio Unidas Podemos propusieron enmiendas al llamado proyecto de ley de Memoria Democrática, ya que que postulan que, según el derecho internacional, las amnistías no se aplican a los crímenes de lesa humanidad.

Si se aprueban las enmiendas, el proyecto de ley de memoria democrática diseñado para abordar el legado de Franco y financiar la exhumación de miles de víctimas enterradas en fosas comunes, allanaría el camino para que los fiscales investiguen crímenes de guerra, genocidio y tortura en España.

The map of shame in Spain: all the mass graves of the victims of the Civil War and the Franco regime. https://t.co/3hVeUrpwTF pic.twitter.com/58VjdT5BCi — Fran Arbad -)-(- (@franarbad) November 18, 2021

Pacto del Olvido

En un esfuerzo por facilitar la transición a la democracia tras la muerte de Franco, España aprobó en 1977 esta ley de amnistía que perdona los crímenes políticos cometidos durante el conflicto y la dictadura en un acuerdo conocido como el "Pacto del Olvido".

Eso ha impedido que España afronte su oscuro pasado, a diferencia de países como Sudáfrica que afrontaron los horrores del apartheid a través de audiencias de verdad y reconciliación.

A pesar del Pacto del Olvido, España fue pionera en el uso del concepto de que crímenes como el genocidio y la tortura son tan graves que pueden ser procesados a través de las fronteras, lo que eventualmente alentó a otros países como Argentina o Chile a investigar sus propios crímenes.

Miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) participan en la exhumación de una fosa común que contiene los restos de personas que fueron asesinadas por las fuerzas de la dictadura de Francisco Franco en noviembre de 1936, en Recas, España, el 17 de noviembre de 2021.|JUAN MEDINA/REUTERS

Crímenes de la dictadura de Franco

El ex juez del Tribunal Superior Baltasar Garzón intentó investigar en 2008 más de 110,000 desapariciones ocurridas durante la dictadura de Franco, pero sus esfuerzos terminaron con él en el estrado acusado de excederse en su mandato como juez de instrucción. Fue absuelto en 2018.

En España, más de medio millón de personas murieron durante la guerra civil de 1936-39 y se estima que 150,000 más fallecieron durante la represión del gobierno de Franco, estiman los historiadores.

Para Agustina Recio, de 91 años, quien el miércoles presenció las exhumaciones de una fosa común en Toledo donde su padre probablemente había sido enterrado después de ser baleado por las fuerzas de Franco en 1936, el simple hecho de encontrar sus restos pareció superar cualquier represalia.

Sus cuatro hermanos habían muerto sin poder darle a su padre un entierro adecuado.

"Ahora al menos voy a morir con la alegría de que mi padre estará con mi madre y mi hija, que también está muerta", dijo.