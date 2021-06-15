En conferencia, Cristiano Ronaldo retira refrescos y pide tomar agua

Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los momentos más incómodos que se han registrado en la Euro 2020 hasta ahora, cuando en una conferencia de prensa quitó de la mesa dos botellas de Coca-Cola, patrocinador del certamen, y levantó una de agua y la presumió ante la cámara.

"¡Agua sí, Coca-Cola no!", dijo el atacante portugués ante la mirada sorprendida de periodistas y personal de la UEFA.

Cristiano Ronaldo sacó de su conferencia de prensa la coca-cola y llamó a tomar agua. pic.twitter.com/sw8YvTcmAs — Inti 🌿 (@Intibonomo) June 14, 2021

Aunque aparentemente todo quedó en la anécdota, la actitud de Cristiano Ronaldo no fue del todo bien vista por la UEFA, pues a pesar de que se trata de un mensaje importante para la salud de sus seguidores, la refresquera es uno de los socios comerciales principales de este certamen y otros torneos organizados por el organismo.

Una vez que el "Comandante" se aseguró de que las botellas de Coca-Cola ya no aparecían en cámara, comenzó a hablar de lo que espera para este torneo.

Sabemos que vamos a jugar con un buen equipo, que tendrá al público a su favor. Lo más bonito es tener gente en el estadio, queremos disfrutar de esta situación, el equipo está preparado

Hasta el momento, ni la UEFA ni la propia refresquera se han pronunciado tras este penoso incidente.

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Aficionados agradecen a Cristiano

Luego de que Cristiano Ronaldo recordó los beneficios de hidratarse con agua y no con refrescos, los seguidores del "Bicho" desataron una ola de memes para agradecer al deportista.

"Nunca nadie se había preocupado tanto por mí", fue uno de los mensajes vistos tras la conferencia de prensa protagonizada por Cristiano Ronaldo.

CR7 es un conocido fanático del ejercicio físico que aún en sus días de descanso hace trabajo en gimnasio u otras rutinas para mantener su físico en perfecto estado.

Esta actitud lo ha llevado a mantenerse alejado de campañas publicitarias de refresqueras y otras empresas de alimentos chatarra, caso contrario a lo realizado por figuras como Lionel Messi, Paul Pogba y Antoine Griezmann, que han protagonizado comerciales de marcas como Pepsi.

A sus 36 años, edad en la que muchos futbolistas deciden colgar los botines, Cristiano Ronaldo sigue enfocado en jugar en la élite y por ello trata de mantenerse en óptimas condiciones.

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