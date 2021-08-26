Manchester City suspende a Benjamin Mendy por acusaciones de violación

El futbolista francés, Benjamin Mendy, fue suspendido temporalmente de su equipo, Manchester City, tras confirmase que tiene cuatro acusaciones de violación y una de agresión sexual por lo que deberá comparecer el viernes ante la policía, informó el club.

El Manchester City mediante un comunicado informó que el lateral izquierdo de 27 años de edad enfrenta un proceso legal con la justicia, por lo que se suspendió al jugador y no se dará ninguna postura al respecto.

La policía de Cherister señaló que Benjamin Mendy, quien ganó la Copa del Mundo en 2018, cometió estos delitos en contra de las mujeres mayores de 16 años durante octubre de 2020 y agosto de 2021.

El jugador francés no se ha pronunciado al respecto tras darse a conocer estas acusaciones de violación y las decisiones del club.

Club statement. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2021

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Mendy deberá comparecer

El jugador francés llegó al Manchester City cuando el club desembolsó en 2017 al Mónaco la cantidad de 52 millones de libras, convirtiéndose en el defensa más caro de la historia en ese momento.

Algunos de sus triunfos del lateral izquierdo es haber ganado la temporada pasada liga Inglesa con el club y llegar a la final de la UEFA Champions League contra Chelsea, con quienes perdieron 1 a 0.

En su selección fue campeón del mundo en 2018 tras ganar contra Croacia, con tan solo 24 años. Asimismo, es recordado en México por ser quien intercambió su playera de la selección francesa por un sombrero mexicano.

Durante su primera temporada participó en el duelo contra el Tottenham, pero el pasado sábado no jugó contra Norwich.

El año pasado, tuvo que pagar una multa de mil euros por manejar un Lamborghini sin permiso ni seguro.