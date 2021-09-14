VIDEO: Cristiano Ronaldo deja inconsciente a guardia de un balonazo

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que el portugués Cristiano Ronaldo se acerca con un guardia de seguridad, a quien dejó inconsciente tras darle un fuerte balonazo accidentalmente, previo al partido de Champions League que disputó este martes.

Durante el calentamiento del duelo entre Young Boys, de Suiza, y el Manchester United, de Inglaterra, donde juega Cristiano Ronaldo, ocurrió el balonazo contra el guardia, quien terminó en el piso y un poco mareado tras el golpe.

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Una agencia internacional reportó que Cristiano Ronaldo salió del terreno juego para acercarse al guardia y comprobar que la situación no fuera tan grave como parecía. Después, saludó al agente de seguridad, y se aseguró de que pudiera recuperarse y le ofreció disculpas.

Una vez que el guardia se recuperó del balonazo, algunas personas de seguridad y el personal médico que se acercó para atender al hombre comenzaron a sonreír, ya que el incidente no pasó a mayores. Además, Cristiano Ronaldo provocó que los aficionados comenzaran a grabarlo y a saludarlo, ya que los hechos ocurrieron cerca de las gradas.

|Reuters

Momentos después, Cristiano Ronaldo regresó al césped para unirse con sus compañeros y enfocarse en el duelo, que marcó el debut del Manchester United en la edición 2021-2022 de la Champions League.

Cristiano Ronaldo anota gol, pero su equipo pierde

Después de que pasó el incidente del balonazo, Cristiano Ronaldo logró concentrarse en el encuentro y anotó el primer gol a los 13 minutos de que inició el partido, sin embargo, el Manchester United perdió en su visita al Stade Suisse, en Berna, Suiza, por un marcador de dos goles a uno.

El próximo duelo de Cristiano Ronaldo y compañía será en la Premier League inglesa, donde visitarán al West Ham United, el próximo domingo 19 de septiembre.