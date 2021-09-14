VIDEO: Cristiano Ronaldo deja inconsciente a guardia de un balonazo
Cristiano Ronaldo se acercó al guardia de seguridad para asegurarse que estuviera en buen estado, luego del balonazo accidental en el entrenamiento.
Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que el portugués Cristiano Ronaldo se acerca con un guardia de seguridad, a quien dejó inconsciente tras darle un fuerte balonazo accidentalmente, previo al partido de Champions League que disputó este martes.
Durante el calentamiento del duelo entre Young Boys, de Suiza, y el Manchester United, de Inglaterra, donde juega Cristiano Ronaldo, ocurrió el balonazo contra el guardia, quien terminó en el piso y un poco mareado tras el golpe.
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Una agencia internacional reportó que Cristiano Ronaldo salió del terreno juego para acercarse al guardia y comprobar que la situación no fuera tan grave como parecía. Después, saludó al agente de seguridad, y se aseguró de que pudiera recuperarse y le ofreció disculpas.
Una vez que el guardia se recuperó del balonazo, algunas personas de seguridad y el personal médico que se acercó para atender al hombre comenzaron a sonreír, ya que el incidente no pasó a mayores. Además, Cristiano Ronaldo provocó que los aficionados comenzaran a grabarlo y a saludarlo, ya que los hechos ocurrieron cerca de las gradas.
Momentos después, Cristiano Ronaldo regresó al césped para unirse con sus compañeros y enfocarse en el duelo, que marcó el debut del Manchester United en la edición 2021-2022 de la Champions League.
Cristiano Ronaldo anota gol, pero su equipo pierde
Después de que pasó el incidente del balonazo, Cristiano Ronaldo logró concentrarse en el encuentro y anotó el primer gol a los 13 minutos de que inició el partido, sin embargo, el Manchester United perdió en su visita al Stade Suisse, en Berna, Suiza, por un marcador de dos goles a uno.
El próximo duelo de Cristiano Ronaldo y compañía será en la Premier League inglesa, donde visitarán al West Ham United, el próximo domingo 19 de septiembre.
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