Reina Isabel pide un jersey autografiado por Cristiano Ronaldo

La reina Isabel realizó una inusual petición, luego de revelarse el fichaje de Cristiano Ronaldo al Manchester United de Inglaterra. De acuerdo con medios internacionales, la reina Isabel pidió el jersey autografiado por el propio atacante portugués.

Una fuente cercana al Manchester United habría revelado a medios internacionales que la reina Isabel pidió a los presidentes del club que le mandaran un jersey de Cristiano Ronaldo tras su regreso al equipo, ya que pidió ser la primera persona en tener una playera firmada por el astro portugués.

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Además, esa no fue toda la petición de la reina Isabel, ya que también encargó 80 playeras del Manchester United para la Corte Real, de acuerdo con los reportes de los medios de comunicación.

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Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United

El mercado de fichajes de este verano tuvo como protagonista el regreso de las últimas figuras del Manchester United, ya que Cristiano Ronaldo fichó por el equipo, luego de haber salido de la institución hace 12 años.

Cristiano Ronaldo volvió al club que lo hizo figura del futbol mundial, tras haber sido contratado por el Real Madrid, equipo con el que fichó en 2009, y donde ganó prácticamente todo: Champions League, La Liga española y el Mundial de Clubes, después llegó a la Juventus de Turín en 2018, equipo que dejó para regresar a la liga inglesa.

Aficionados buscan jersey de Cristiano Ronaldo

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United generó largas filas de aficionados en Old Trafford para adquirir su jersey, luego de que el uruguayo Edinson Cavani dejará el '7' para dárselo al portugués.

El precio del jersey de Cristiano Ronaldo es de 100 dólares, es decir, mil 992 pesos mexicanos para la versión de aficionado, mientras que la versión de jugador con los parches exclusivos tendrá un costo estimado de 150 dólares, es decir 2 mil 900 pesos mexicanos.