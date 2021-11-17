Cuadro de Frida Kahlo marca récord de venta en subasta

Un cuadro de Frida Kahlo rompió récord este martes en una subasta realizada en la ciudad de Nueva York.

La casa de subastas Sotheby's vendió un cuadro de Frida Kahlo en 34.9 millones de dólares, por lo que se convierte en la obra de arte de latinoamérica más costosa de la historia, de acuerdo con el experto de la casa de subastas Simon Stock.

El cuadro de Frida Kahlo que se vendió en la subasta se llama 'Diego y yo', creado en 1949.

Esta obra de la pintora mexicana perteneció al empresario inmobiliario Harry Macklowe y a su esposa Linda, quien era experta en arte.

En principio se creyó que el cuadro de Frida Kahlo se vendería entre los 30 y 50 millones de dólares, aunque esta no es la primera vez que 'Diego y yo' entra a una subasta, ya que la última vez que se puso en puja fue en 1990.

Significado del cuadro de Frida Kahlo 'Diego y yo'

El cuadro 'Diego y yo', que se vendió en cifra récord en la subasta, es uno de los últimos retratos que realizó la pintora Frida Kahlo.

En 'Diego y yo', Frida Kahlo retrata el amor incondicional y la relación de sufrimiento que tenía con el muralista Diego Rivera.

De acuerdo con la casa de subastas, Frida Kahlo se manifiesta en su cuadro al representando su amor incondicional y apoyo a Rivera "adscribiendo el nombre de su amado antes que el suyo y aludiendo a sí misma como un simple "yo", circunscrito bajo la guía del gran muralista, a quien pinta sobre su propia frente, descansando sobre sus cejas. Diego, principio y fin, Diego mi universo".

Expertos en arte indican que el que Frida Kahlo haya pintado a Diego Rivera como un tercer ojo significa que el muralista atormentaba los pensamientos de la pintora mexicana.

Se cuenta que Frida Kahlo se inspiró en un supuesto amorío entre Diego Rivera y la actriz María Félix para pintar este retrato, al cual se le considera de una fuerte carga emocional.

