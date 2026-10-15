¿Subió la Magna o la Premium? Entérate del precio de la gasolina en México hoy jueves 15 de octubre de 2026

Para que comiences este jueves 15 de octubre con los números bien claros y tu presupuesto bajo control, en Azteca Noticias investigamos el precio de la gasolina actualizado en México.

Revisa los precios promedio de la gasolina Magna, Premium y el diésel antes de encender el motor y asegúrate de pagar únicamente lo justo.

¿En cuánto está el litro de gasolina en México este octubre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.60 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

Precio del gas natural vehicular este 15 de octubre de 2026

Estos son los precios de referencia del gas natural vehicular (GNV)

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos.

Precio promedio por litro: 12.60 pesos.

Precio máximo por litro: 14.49 pesos.



Precio de la gasolina en CDMX HOY 15 de octubre de 2026

En la Ciudad de México, la gasolina se registra con los siguientes precios este jueves.

Magna/Regular: $23.77

Premium: $28.48

Diésel: $26.70



Precio de la gasolina en Edomex este 15 de octubre de 2026

En el Estado de México, el precio promedio de la gasolina se ubica con los siguientes precios.

Magna/Regular: $23.68

Premium: $28.23

Diésel: $26.76



Precio de la gasolina en Jalisco hoy 15 de octubre

En Jalisco, el litro de gasolina se registra con los siguientes precios este jueves.

Magna/Regular: $23.91

Premium: $28.98

Diésel: $26.80



Precio del litro de gasolina en Monterrey este 15 de octubre 2026

En Nuevo León, el precio de la gasolina amanece así.

Magna/Regular: $24.01

Premium: $29.27

Diésel: $25.11



Precio de la gasolina en Michoacán hoy jueves 15 de octubre

En Michoacán, el precio promedio de la gasolina amaneció así

Magna/Regular: $23.84

Premium: $28.53

Diésel: $26.71



Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 15 de octubre de 2026

En Tlaxcala, el precio promedio de la gasolina amaneció así.

Magna/Regular: $23.45

Premium: $27.35

Diésel: $26.53

¿En cuánto está el litro de gasolina en Baja California Sur HOY?

Magna/Regular: $24.31

Premium: $29.17

Diésel: $27.48



¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos?

Este 15 de octubre el precio promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos es de 4.3344 dólares por galón.

¿Dónde está más barata la gasolina hoy 15 de octubre?

Este jueves 15 de octubre, Tamaulipas es el estado con el precio más bajo de gasolina en México, con 21.86 pesos por litro. Así como Ciudad Juárez, Chihuahua, con 22.40 pesos por litro.

¿Dónde es más barato el diésel en México?

Si buscas la mejor opción, la Profeco señaló que la gasolinera más barata es una estación de Pemex en Tecámac, Estado de México, con un costo de $26.89 el litro. En la otra cara de la moneda están entidades como Nuevo León y Puebla, donde cargar diésel sale más caro, con precios que se disparan hasta los $28.16 y $27.99 por litro, todo esto, con datos del artículo "Quién es Quién en los precios de la gasolina".