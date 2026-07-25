¡No pagues de más al cargar combustible! Este es el precio real de la gasolina para este sábado 25 de julio

Conoce los precios reales de los combustibles para hoy 25 de julio del 2026, en especial el de la gasolina, donde los expertos sugieren verificar las opciones de las diferentes estaciones de servicio antes de llenar tu tanque y encontrar la alternativa más conveniente. Según los especialistas financieros, el estar a tanto de las tarifas diarias en México es fundamental para tus finanzas y la economía del país, ya que influyen en los gastos de transporte, los niveles de inflación, el costo de la canasta básica y los subsidios del gobierno.

A continuación, te desglosamos el reporte detallado con los costos de la gasolina Regular (Magna), Premium y Diésel para este sábado 25 de julio de 2026.

Promedio nacional por litro en julio 2026

Gasolina Regular (Verde): $23.68 pesos

Gasolina Premium (Roja): $28.51 pesos

Diésel: $27.06 pesos

Precios del gas natural por litro (25 de julio de 2026)

Costo mínimo: $10.99 pesos

Costo promedio: $12.60 pesos

Costo máximo: $14.49 pesos

Precios por Entidad Federativa para HOY

Ciudad de México ( CDMX )

Regular: $23.80 pesos / litro Premium: $28.72 pesos / litro Diésel: $26.98 pesos / litro

( ) Estado de México ( Edomex )

Regular: $23.66 pesos / litro Premium: $28.07 pesos / litro Diésel: $26.76 pesos / litro

( ) Jalisco

Regular: $23.97 pesos / litro Premium: $29.30 pesos / litro Diésel: $27.14 pesos / litro

Nuevo León

Regular: $24.08 pesos / litro Premium: $29.52 pesos / litro Diésel: $27.06 pesos / litro

San Luis Potosí

Regular: $23.89 pesos / litro Premium: $27.71 pesos / litro Diésel: $27.08 pesos / litro

Quintana Roo

Regular: $24.80 pesos / litro Premium: $28.21 pesos / litro Diésel: $27.85 pesos / litro



¿Cuál es el presupuesto necesario para llenar tu tanque?

Si consideramos que el automóvil promedio en México posee una capacidad de 40 litros, abastecerlo por completo con gasolina Regular representará un gasto de aproximadamente $947.20 pesos. En cambio, si tu motor requiere gasolina Premium, el monto subirá a unos $1,140.40 pesos.

Por otro lado, para vehículos con tanques más grandes de 60 litros, el llenado total con gasolina Regular rondará los $1,420.80 pesos, mientras que hacerlo con combustible Premium alcanzará los $1,710.60 pesos.

¿Qué estados tienen la gasolina más barata y más cara?

Tamaulipas se posiciona como la entidad con el combustible más accesible a nivel nacional, cotizando en apenas $21.90 pesos por litro. Le sigue de cerca Baja California, con un promedio de $22.86 pesos.

Por el contrario, la región donde cargar gasolina regular resulta más costoso es Baja California Sur, donde el litro alcanza un precio promedio de $24.26 pesos.