¿Cómo se hace un ataúd? Esto explican los fabricantes

Aunque parezca sencillo, el proceso para fabricar un ataúd puede ser complicado, pues existen distintos tipos de materiales, decoraciones y tapizados para que puedan ser utilizados por las familias que quieran dar el último adiós a sus seres queridos.

“Hacerlo como si fuera para un ser querido para mí”, explicó Rubi Nava, una tapicera de ataúdes, en una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

¿Cuál es el proceso para hacer un ataúd?

Un ataúd es un recipiente hecho de madera o de algún otro tipo de material, y es una de las imágenes más comunes en los funerales para despedir a nuestros seres queridos, pero ¿Sabes cómo se hacen estos artefactos?

Comienzan con el corte del laminado y soldado.

Se le pone el soporte, la mariposa y el broche, después de colocar los elementos se lija.

El siguiente paso es la pintura y la curaduría en el horno.

Pasa para tapizarse.

De acuerdo con algunos fabricantes de ataúdes, la parte de tapizado es la más delicada, pues en esta fase ven a detalle el herraje y la tela que llevará el ataúd.

¿Cuál es la diferencia entre féretro y ataúd?

De acuerdo con expertos, el ataúd no es similar a un féretro, ya que tienen algunas características que los hacen completamente diferentes, ¿Las conoces?

Los ataúdes tienen son hexagonales, pues son más anchos a la altura de la cabeza y hombres, mientras que los féretros son completamente rectangulares.

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¿Cuánto cuesta un ataúd en México?

A pesar de que los ataúdes son muy comunes en México, fabricantes afirman que las ventas han disminuido alrededor de un 50%, pues la tendencia hacia la cremación ha aumentado en los últimos años, pero ¿Cuál es el precio de un ataúd?

Por lo general, los ataúdes se venden como parte de los distintos paquetes funerarios que ofrecen este tipo de empresas, por lo que se podrían manejar los siguientes precios:

Paquete básico – 8 mil a 10 mil pesos ( ataúd metálico).

metálico). Paquete intermedio – 12 mil hasta 15 mil pesos ( ataúd con detalles y motivos religiosos).

con detalles y motivos religiosos). Paquete de lujo o Premium – 30 mil pesos (ataúd con acabado de madera y detalles extra).

Es importante recordar que la mayoría de los paquetes funerarios incluyen ataúd; sin embargo, los costos dependerán del material del féretro, así como elementos extra que se contraten como el tratamiento de embalsamiento, motivos religiosos, trámites gubernamentarios, e incluso, llevarlos a cremación.