Al Qaeda, Estado Islámico y Talibán: ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos?

Al Qaeda, Estado Islámico y el Talibán son grupos terroristas que comparten una ideología fundametalista y una interpretación bélica y extremista del Islam; sin embargo hay grandes diferencias entre ellos, ya que tienen aspiraciones y métodos diferentes de realizar sus interpretaciones.

Los primeros en surgir fueron Al Qaeda y Talibán como grupos insurgentes en Afganistán a finales de la década de los 80. Más tarde se creó el Estado Islámico en respuesta a la invasión de Estados Unidos en Irán en 2003.

Los tres practican la rama sunita del Islam, con una interpretación más estricta que el chiismo, la otra parte de la religión. También comparten el mismo enemigo: Estados Unidos.

Cuando la CIA mata a un miembro de Al-Qaeda, ¿Los agentes tienen el día libre para llorar la pérdida de un compañero de trabajo? pic.twitter.com/FjxOphAjRG — Hormigas somos todos, solo cambia el hormiguero. (@hmbrhrmg) April 27, 2023

¿Quiénes pertenecen a Al Qaeda y qué significa?

Al Qaeda surgió a principios de los 90, fue fundada por Osama Bin Laden; su nombre significa “La base” o “La red”, fue creada como respuesta al avance de la Unión Soviética (URSS), por lo que reclutó musulmanes de todo el mundo.

En su intención de combatir a Estados Unido, Al Qaeda ha realizado atentados terroristas, como el choque de dos aviones contra las Torres Gemelas en 2001 para exigir a Washington que se retire de sus lugares sagrados.

¿Cómo nació el Estado Islámico (ISIS) y cuáles son sus prácticas?

El Estados Islámico surgió como competencia de Al Qaeda en Irak, ya que algunos grupos extremistas estaban en desacuerdo con las ideas originales, por lo que crearon el nuevo grupo (ISIS) con la intención de convertirse en los líderes del islamismo.

Al Qaeda y el Estado Islámico comparten la misma ideología de querer convertir a todo el mundo al islamismo.

¿Quiénes son los talibanes y qué buscan?

Tras la derrota de la URSS, un grupo conformado por afganos y pakistaníes, llamados talibanes, comenzó a tomar fuerza porque prometían paz y seguridad en Afganistán, lo que ayudó a que pronto llegaran al poder.

Feliz Día del Libro, Los talibanes han cerrado la biblioteca de mujeres en Afganistan. Hace 581 días desde la prohibición de la educación secundaria para las niñas y 121 días desde la prohibición de la educación universitaria para las mujeres en Afganstán por parte de los taliban pic.twitter.com/48taQKvajz — khadija Amin (@khadija51922579) April 23, 2023

El objetivo de los talibanes es imponer su interpretación de la ley sharía en Afganistán, la cual impone un régimen estricto especialmente contra las mujeres, quienes no pueden salir solas a la calle, no pueden estudiar, ni mostrar su cuerpo, así que son obligadas a usar velos que en ocasiones las cubre por completo.

De acuerdo a su régimen, tiene el poder de ejecutar a quienes consideran que no siguen las reglas impuestas por ellos.

