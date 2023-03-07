Talibán contra las mujeres y niñas, un crimen de lesa humanidad: ONU

Las restricciones contra mujeres y niñas, que ha impuesto el Talibán en Afganistán, desde que regresó al poder en agosto de 2021, atentan contra las libertades y derechos.

"La política intencional y calculada de los talibanes es repudiar los derechos humanos de las mujeres y niñas y borrarlos de la vida pública", señaló Richard Bennett, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán.

Actualmente las mujeres y niñas de Afganistán no pueden ir a la escuela, ni trabajar, "el efecto acumulativo de las restricciones sobre mujeres y niñas tiene un impacto devastador a largo plazo en toda la población y equivale al apartheid de género", señaló Bennett.

For those of you who missed it. I am pleased to share the English version of yesterday's oral update to the @UN_HRC. The translated versions in Dari and Pashto will also be posted soon. pic.twitter.com/gAGnbx6tr1 — UN Special Rapporteur Richard Bennett (@SR_Afghanistan) March 7, 2023

Persecución de mujeres y niñas

"Puede equivaler al crimen internacional de persecución de género, por el cual las autoridades pueden ser responsabilizadas", señaló Bennett durante la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

El informe abarca desde julio hasta diciembre de 2022 expone los desafíos en derechos humanos que enfrenta Afganistán, "incluidos los relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, y garantizar que se envíe un mensaje fuerte a los delegados, autoridades de facto que el trato abismal de mujeres y niñas es intolerable e injustificable por cualquier motivo, incluida la religión, " enfatizó Bennett.

Richard Bennett señaló que es responsabilidad de dicho Consejo mantener vigentes los derechos humanos en mujeres y niñas de Afganistán y agrego que, Además, debe haber consecuencias para los responsables de graves violaciones de derechos humanos".

"Los insto a cesar de inmediato las acciones que interrumpen el acceso equitativo y rápido a la ayuda humanitaria para quienes más la necesitan, en particular las mujeres y los niños", pidió Bennett.

"In #Afghanistan today, there is little tolerance difference and none fort dissent. This, together w/ the arrest & detention of activists instills fear in the community and has a chilling effect on the overall enjoyment of fundamental freedoms" — UN Special Rapporteur Richard Bennett (@SR_Afghanistan) March 6, 2023

¿Qué derechos a mujeres y niñas prohibió el Talibán?

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, desde 2021, año en el que el Talibán regresó a gobernar Afganistán, se les ha prohibido a niñas mayores de 12 años cursar la secundaria, así como la libre circulación de mujeres y niñas.

Las mujeres han sido excluidas de la mayor parte de la población activa, incluso no pueden estar en parques, gimnasios o baños públicos.

Fue en diciembre del año pasado cuando el Talibán prohibió a las mujeres estudiar en la universidad, así como a trabajadoras humanitarias continuar su labor, "el papel de las empleadas es fundamental en la entrega de ayuda, insto a las autoridades de facto a que levanten de inmediato la prohibición de que las mujeres trabajen para las ONG", enfatizó Bennett.