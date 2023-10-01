¿No es “El Padrino”? Esta es la película más larga en la historia del cine
¿"Star Wars”? ¿"El Irlandés”? Los fanáticos del cine se pueden preguntar cuál es la cinta con mayor duración en la historia, aunque no es una respuesta tan fácil de adivinar.
En la historia del cine, diversos cineastas y productores han dedicado su vida a realizar diversas producciones que en ocasiones han quedado en la mente de los espectadores. Sin embargo, algunas veces, estas películas también causan sensación debido a su larga duración.
Y es que en años recientes, varios aficionados al cine han notado que varias cintas duran más de dos horas, lo cual ha causado curiosidad para saber cuál ha sido la película más larga en la historia.
¿Cuál es la película más larga de la historia?
La película más larga en la historia es una llamada “The Cure for Insomnia” (La cura para el insomnio) estrenada en 1987 en la Facultad de Artes del Instituto de Chicago, Estados Unidos. Tiene una duración de 87 horas.
Did you know that the longest movie ever made is "The Cure for Insomnia," a 1987 experimental film that runs for over 87 hours.— BERGMAN PRODUCTIONS (@bergmanpro) March 10, 2023
La producción fue estrenada entre el 31 de enero al 3 de febrero de 1987, de acuerdo con los Récords Mundiales Guinness. Aunque no tiene una estructura en su trama, sino que se trata del poeta L.D. Groban, quien recita su poema de 4 mil 080 páginas, que intercala con escenas de cintas clasificación X y videos musicales de rock, de acuerdo con el portal especializado IMDB.
Aunque otra película supera esta duración. Se trata de “Logistics”, estrenada en 2012 y obra de los directores Daniel Anderson y Erika Magnusson. Dura 857 horas, es decir, 35 días y 17 horas
¿Cuáles son las películas más largas de la historia?
- “The Innocence” es una cinta originaria de Bangladesh, la cual narra la política, la revolución, el amor y la lucha de dicho pueblo tras la Guerra de Liberación. Dura 12 horas y cinco minutos.
- “Resan” es un documental estrenado en 1987, sobre las armas nucleares, pobreza y el gasto militar. Su duración es de 14 horas y 33 minutos.
- “La Flor” está separada en seis partes y cada una cuenta una historia diferente. Tiene una duración de 13 horas y 28 minutos.
- “Out 1” cuenta la historia de dos compañías de teatro que preparan sus versiones de las obras de Esquilo. Dura 12 horas y 55 minutos.
- “Evolution of a Philippino Familiy” muestra la evolución del pueblo filipino a través de una humilde familia entre los años 1971 y 1987. Dura hasta 9 horas y 53 minutos.