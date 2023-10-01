¿No es “El Padrino”? Esta es la película más larga en la historia del cine

En la historia del cine, diversos cineastas y productores han dedicado su vida a realizar diversas producciones que en ocasiones han quedado en la mente de los espectadores. Sin embargo, algunas veces, estas películas también causan sensación debido a su larga duración.

Y es que en años recientes, varios aficionados al cine han notado que varias cintas duran más de dos horas, lo cual ha causado curiosidad para saber cuál ha sido la película más larga en la historia.

¿Cuál es la película más larga de la historia?

La película más larga en la historia es una llamada “The Cure for Insomnia” (La cura para el insomnio) estrenada en 1987 en la Facultad de Artes del Instituto de Chicago, Estados Unidos. Tiene una duración de 87 horas.

Did you know that the longest movie ever made is "The Cure for Insomnia," a 1987 experimental film that runs for over 87 hours. — BERGMAN PRODUCTIONS (@bergmanpro) March 10, 2023

La producción fue estrenada entre el 31 de enero al 3 de febrero de 1987, de acuerdo con los Récords Mundiales Guinness. Aunque no tiene una estructura en su trama, sino que se trata del poeta L.D. Groban, quien recita su poema de 4 mil 080 páginas, que intercala con escenas de cintas clasificación X y videos musicales de rock, de acuerdo con el portal especializado IMDB.

Aunque otra película supera esta duración. Se trata de “Logistics”, estrenada en 2012 y obra de los directores Daniel Anderson y Erika Magnusson. Dura 857 horas, es decir, 35 días y 17 horas

¿Cuáles son las películas más largas de la historia?