¿Cuál es la importancia del COP27 que se celebra en Egipto?

El domingo 6 de noviembre comenzó la Conferencia de Partes, también conocida como COP, esta será la reunión 27 por lo que se llama COP27, una cumbre anual organizada por la ONU en la que participan las 197 naciones para llegar a acuerdos sobre el cambio climático. Aquí te explicamos cuál es la importancia de este evento.

Este año, la reunión se celebró en Sharm el-Sheikh, en Egipto, y culminará el próximo 18 de noviembre. Durante los días que dura la cumbre, se habla sobre la crisis climática, cultura del planeta y los recientes desastres naturales a gran escala.

La importancia de la COP27 es que los líderes mundiales lleguen a acuerdos que ayuden a minimizar la magnitud de los nuevos cambios y pérdidas que se avecinan para el mundo a causa del cambio climático.

Today, at the opening ceremony of the Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit, world leaders, envoys, delegates, & members of civil society came together in a unified front to further mobilize & prioritize the global climate agenda. #COP27 #TogetherForImplementation pic.twitter.com/LXJzbGFYl3 — COP27 (@COP27P) November 7, 2022

¿Qué se espera de la COP27 en Egipto?

Se espera que la COP27 de este año se centre en la financiación, la adaptación y las pérdidas y daños con el impulso global de los países y las comunidades vulnerables a los impactos del cambio climático.

Por lo que a las reuniones de la COP27 acuden jefes de Estado de todo el mundo, representantes de la sociedad civil, ONG, empresas, grupos religiosos y científicos.

Sin embargo, las naciones más ricas se han resistido previamente a los esfuerzos para discutir el pago de fondos para ayudar a los países pobres a hacer frente a las consecuencias del calentamiento global por el que tienen poca culpa.

¿Qué ha pasado en la COP27 de Egipto?

En los primeros días de la COP27, el presidente de Egipto Fattah al-Sisi recalcó que es importante que los países africanos reciban apoyo y financiación apropiados de acuerdo con el principio de responsabilidades y cargas compartidas.

En 2009, los países desarrollados prometieron que para 2020 transferirían 100 mil millones de dólares por año a estados vulnerables afectados por impactos y desastres relacionados con el clima cada vez más severos. Se espera que esa meta se alcance el próximo año, con tres años de retraso.

"En 2045, dentro de 23 años, celebraremos el 50 aniversario de la COP". dijo a los delegados de la COP27 . "Y debemos preguntarnos: '¿Fuimos capaces de proteger nuestro planeta? ¿Qué vamos a dejar exactamente para nuestras generaciones futuras?'", reprochó el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina.