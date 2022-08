México alista reclamo de 100 mil mdd en COP 27 para cambio climático

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México y otras naciones exigirán en la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático COP-27, a celebrarse en noviembre en Egipto, que las naciones más desarrolladas cumplan con la entrega 100 mil millones de dólares comprometidos para hacer frente a la emergencia del cambio climático.

Durante la reunión plenaria de los diputados del Partido Verde, Ebrard dijo que llego el momento de que se cumpla los compromisos. Indico que la exigencia tiene el respaldo de países de América Latina y el Caribe, África y Asia.

Gracias al Grupo Parlamemtario del PVEM en la Cámara de Diputados por su invitación para analizar la agenda de política exterior!! pic.twitter.com/0nRNtaI2Lk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 30, 2022

Marcelo Ebrard acuso que hasta ahora los 100 mil millones de dólares prometidos para el cambio climático son cifras que nadie ha visto.

“¿Quién los ha visto? Nadie, dónde quedaron, porque cada vez que hay una COP ya es ponerle más cifras, eran 100 mil y ahora 50 mil, no se aterriza nada de eso. Ese va a ser el planteamiento que vamos a llevar, ya se acabó la era del rollo, ¿dónde está el dinero? Ahora porque te lo exijo, no porque seas rico, no, porque tu creas más de la mitad del problema, yo nada más el 2%, es como si fuéramos vecinos y tú me contaminas toda el agua y luego quieres que yo la limpie, necesitas aportar en función de lo que contaminas, ese es el principio”, enfatizó el canciller.

Aclaro que México reclamara también el acceso a esos recursos a pesar de tener un rango ingreso per cápita medio, ya que hay regiones en el país que no alcanzan esa condición.

¿Cuándo será la COP 27?

La cumbre sobre el cambio climático, conocidda como COP 27, se relizará del domingo 6 de noviembre al viernes 18 de noviembre en Egipto.

En el COP 27 los países podrán intercambiar visiones e ideas para trabajar en medidas contra el cambio climático.