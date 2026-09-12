¿Abren los bancos este 15 y 16 de septiembre? Este es el horario para las fiestas patrias

Para evitar contratiempos y andar corriendo de aquí para allá durante las fiestas patrias, conviene revisar con anticipación cómo aperarán los bancos el 15 y 16 de septiembre. Conoce si abrirán sus sucursales y qué horarios tendrán.

¿Los bancos abrirán el martes 15 de septiembre?

Sí. El martes 15 de septiembre será un día hábil para los bancos. Al no estar incluidos entre los días de suspensión de operaciones establecidos para las instituciones financieras en 2026, las sucursales podrán brindar servicio de manera habitual.

Eso sí, el horario puede variar de acuerdo con cada institución y sucursal. La Asociación de Bancos de México señala que, por lo general, las sucursales abren entre las 8:00 y 9:00 horas y muchas cierran alrededor de las 16:00 horas, aunque existen bancos con horarios diferentes.

Recuerda: el próximo miércoles 16 de septiembre, los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán la atención al público.



¡Anticipa tus trámites!



Consulta el #CalendarioCNBV.

👉https://t.co/BPPHyNxAmO pic.twitter.com/CWNToWClu7 — CNBV (@cnbvmx) September 11, 2026

¿Qué pasa con los bancos el 16 de septiembre?

El miércoles 16 de septiembre de 2026 las sucursales bancarias permanecerán cerradas, debido a que es uno de los días considerados inhábiles para las instituciones financieras.

Por ello, si necesitas acudir personalmente a una sucursal para retirar dinero, depositar efectivo, realizar algún trámite o recibir atención, lo recomendable es hacerlo el martes 15 o antes.

¿Qué servicios sí funcionan el 16 de septiembre?

Aunque las sucursales estarán cerradas, los servicios bancarios no se detendrán por completo. Los clientes podrán recurrir a alternativas como cajeros automaticos y banca digital.

A pesar de que la mayoría de los bancos cerrarán el 16 de septiembre 2026, Banco Azteca será una de las instituciones que operarán de manera normal, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Luego del 16 de septiembre, las instituciones bancarias volverán a operar de manera normal hasta el próximo jueves 17 de septiembre.

¿Qué otros días cierran los bancos en México?

2 de noviembre 2026 - Día feriados por el Dia de Muertos

- Día feriados por el Dia de Muertos 16 de noviembre 2026 - Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre.

- Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre. 12 de diciembre 2026 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.

- Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario. 25 de diciembre 2026 -Celebraciones de Navidad.

-Celebraciones de Navidad. 1 de enero 2027 - Celebraciones de Año Nuevo.