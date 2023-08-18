¿Cuándo inicia el proceso electoral para elecciones 2024?

En el marco de la firma del convenio para la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Talleres Gráficos de México, la consejera electoral e integrante de la Comisión de Organización Electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan, dio a conocer la fecha de inicio del proceso electoral de las elecciones 2024.

¿Cuándo comenzará el proceso electoral para las elecciones 2024?

En el evento, la consejera señaló la fecha para que comience el proceso electoral rumbo a las próximas elecciones.

“Es un gusto estar, finalmente, en este día que nos pone ya de lleno en el proceso electoral. Faltan todavía unas semanas, pero iniciaremos este proceso el 7 de septiembre (de 2023), acabamos de determinarlo el martes en la mesa de consejeras y consejeros”, expresó la consejera Humphrey.

El día de hoy @INEMexico y @TGraficosmx firmamos un convenio de colaboración que traerá beneficios para ambas instituciones y que ayudará a fortalecer las garantías y seguridad para que 98 millones de personas electoras tengan una boleta electoral esperándoles para emitir su voto pic.twitter.com/5gAIQtnUYj — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) August 17, 2023

¿Qué se votará en elecciones 2024, además de la presidencia?

Los comicios del próximo año serán los más grandes de la historia, pues es la primera vez que se tendrán elecciones en las 32 entidades federativas:



Presidencia de la República tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

128 senadurías.

500 diputaciones.

8 gubernaturas.

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Mil 98 Diputaciones locales.

18 mil 527 cargos municipales, auxiliares y concejalías CDMX.

🗳 Para las #Elecciones2024MX, se estima imprimir 312 millones de boletas para los cargos de Presidencia, Senadurías y Diputaciones federales. https://t.co/mX3BuAXcKn pic.twitter.com/TPgDRAzySa — @INEMexico (@INEMexico) August 18, 2023

¿Cuál es el presupuesto que pidió el INE para las elecciones 2024?

El órgano electoral prevé un monto total de 23 mil 757 millones de pesos; sin embargo, esto se divide en al menos cuatro rubros:



Presupuesto Base para la operación básica y permanente del Instituto: 13 mil 128 mdp.

Cartera Institucional de Proyectos, incluye proyectos como la organización de las elecciones, entre otros, de 10 mil 629 mdp.

Eventual Consulta Popular de 3 mil 529 mdp.

Eventuales elecciones extraordinarias, 40 mdp.

El presupuesto para el 2024 es 11.02% más que el que se pidió para 2018. Además, se especificó que en caso de no utilizarse, los recursos serán devueltos a la Tesorería de la Federación. En ese sentido, se prevén las siguientes acciones:

