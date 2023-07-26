¿Cuándo cambiará de gobierno el estado de Morelos?

En 2018, Morelos fue uno de los estados que cambió de gobierno y desde entonces se mantiene bajo las siglas del Partido Encuentro Social, el cual buscará junto a sus aliados Morena, PT y PVEM retener el cargo en las elecciones 2024.

La entidad, cuyo nombre se debe a José María Morelos y Pavón, uno de los principales caudillos de la Independencia de México, se alista también para la renovación de al menos dos Poderes de la Unión. ¿Cuándo son las elecciones y qué está en juego?

¿Cuándo son las elecciones para gobernador en Morelos?

Al igual que en otros ocho estados del país, las elecciones 2024 en Morelos se llevarán a cabo el 2 de junio. En este proceso se renovarán los siguientes cargos, según el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE).



Gobernador del Estado .

. 20 diputados estatales .

. 33 ayuntamientos.

¿Cuántos años dura en el cargo el gobernador en Morelos?

El artículo 59 de la Constitución de Morelos establece que el mandatario en funciones, entrará a ejercer sus funciones el día 1º de octubre posterior a la elección y durará en su encargo seis años.

En ningún caso y bajo ningún motivo el ciudadano que haya sido titular del Poder Ejecutivo podrá volver a ocupar la silla. "Ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho". Además, el cargo sólo es renunciable por causa grave calificada por el Congreso, ante quien se presentará esta solicitud.

"El día y hora señalados para la toma de posesión, el Gobernador saliente hará la entrega oficial de la Administración Pública del Estado en los términos que para el efecto indique el protocolo correspondiente. Si no se presentase el Gobernador electo a otorgar la protesta, entregará a la persona que deba suplir a aquél en sus faltas accidentales", expone el documento.

¿Qué partidos han gobernado Morelos en los últimos años?

Morelos destaca por ser una entidad que ha tenido una pluralidad de gobernantes. De esta manera, en los últimos 20 años destacan mandatarios del PRI, PRD y hasta el PAN, como se muestra a continuación:

