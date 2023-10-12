¡Hay cambio! INE anuncia nuevas fechas de inicio de precampañas federales para elecciones 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) ajustó las fechas para el inicio de las precampañas federales rumbo a las elecciones 2024, donde se elegirán más de 2 mil cargos, siendo los comicios más grandes de la historia.

Durante la sesión algunos consejeros electorales pugnaron por reducir la precampaña a 53 días, al tiempo que sostuvieron que una precampaña de dos meses sacrificaría una fiscalización exhaustiva y abría la puerta a la posible cancelación de candidaturas con aspirantes ya en plena campaña electoral, pero ¿qué fecha fue la acordada?

¿Cuándo comienzan las precampañas para las elecciones 2024?

Según lo establecido por el órgano electoral, la fecha de inicio de las precampañas rumbo a los comicios del siguiente año será el 20 de noviembre de 2023 y finalizarán el 18 de enero de 2024. Esto aplicará para la Presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales.

🗓️ En acatamiento a una sentencia del @TEPJF_informa, el Consejo General analiza la modificación de la fecha de inicio de las precampañas federales para que comiencen el 20 de noviembre de 2023. pic.twitter.com/tfNH08mdrE — @INEMexico (@INEMexico) October 12, 2023

Establecen fecha límite para informes de gasto a quienes aspiren a la presidencia

El consejero Jaime Rivera expuso que la Unidad de Fiscalización tendrá solo 12 días para revisar los informes de gasto de quienes aspiren a la presidencia, diputaciones federales y senadurías.

"Sí hay irregularidades se podrían cancelar candidaturas ya en la etapa de la campaña", mencionó.

Sin embargo la propuesta de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, fue respaldada por la mayoría de consejeros e incluso por los mismos partidos políticos; Taddei indicó que el INE encontrará la forma de darle calidad a la fiscalización.

"No es la primera vez que el instituto está en una situación así de compleja. En otras ocasiones ya ha salido airoso y con excelencia", sostuvo.

Inicialmente fecha de precampañas federales era el 5 de noviembre

El pasado miércoles 4 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le solicitó al INE cambiar la fecha de inicio de precampañas, en aquel momento se estableció para el 5 de noviembre; sin embargo se les pidió establecer la fecha de inicio para la tercera semana de noviembre.