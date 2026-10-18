Frente Frío 3 se aproxima a México esta semana: fecha en que ingresará y los estados afectados

¡Un otoño algo raro! El frente frío número 3 está por ingresar a México, y algunos estados empezarán a resentir sus efectos con lluvias y bajas temperaturas en los próximos días.

La llegada del tercer sistema frontal podría juntarse con el frente frío 2, que a partir de esta semana podría convertirse en un sistema estacionario sobre el sur del país.

¿Qué estados podrían verse afectados por el frente frío 3 en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este miércoles 21 de octubre, el frente frío 3 se aproxime por el noroeste de México.

Las primeras entidades que podrían resentir sus efectos son Baja California, Sonora y Chihuahua, aunque mucho dependerá de la trayectoria y evolución del sistema.

Estos son los estados que podrían registrar cambios en el clima:



Baja California: podría presentar aumento de nubosidad, lluvias y rachas de viento.

Sonora: un ambiente más fresco.

Chihuahua: podría registrar lluvias, rachas de viento y un descenso de temperaturas, especialmente al amanecer.

Durango: podría experimentar cambios en las temperaturas.

Si el sistema avanza hacia el norte, los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León podrían presentar afectaciones, incluyendo si el fenómeno se adentra a territorio nacional.

|SMN

Frente frío se volverá estacionario: ¿qué efectos provoca en México?

Un frente frío se considera estacionario cuando permanece prácticamente detenido sobre una región durante cierto tiempo. Esto ocurre cuando la masa de aire frío y la masa de aire cálido que se encuentran en contacto no tienen la fuerza suficiente para que se vaya moviendo.

Cuando esto sucede, las condiciones meteorológicas pueden mantenerse incluso días y pueden a la vez persistir las lluvias, el ambiente fresco o los cambios de temperatura.

En el caso del frente frío número 2, el pronóstico del SMN contempla que se extienda como estacionario sobre el suroeste y sur del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, que provocará fuertes lluvias en:



Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Península de Yucatán

¿Cuántos frentes fríos quedan en octubre de 2026?

La temporada de frentes fríos 2026-2027 contempla un total de 56 sistemas frontales entre septiembre y mayo de 2027, mientras que para este octubre se prevé que se formen hasta 7.

Hasta el momento, solo se han registrado dos, por lo que el pronóstico podría modificarse debido a la interacción con otros fenómenos meteorológicos como “El Niño”.

Conagua prevé este número de sistemas, ordenado mes por mes:



Septiembre: 3 frentes fríos (solo se formó 1)

Octubre: 7 frentes fríos

Noviembre: 8 frentes fríos.

Diciembre: 9 frentes fríos.

Enero 2027 8 frentes fríos.

Febrero 2027: 7 frentes fríos.

Marzo 2027: 6 frentes fríos.

Abril 2027:6 frentes fríos.

Mayo 2027: 2 frentes fríos.