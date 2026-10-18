Frente Frío 2 y huracán “Trudy” golpean a México: Provocarán lluvias extraordinarias, “evento Norte” y heladas hoy

El clima para este domingo 18 de octubre viene acompañado de dos fenómenos meteorológicos que podrían convertirlo en un día de bajón. El frente frío número 2 en el Golfo de México con aire polar evento "Norte" y el huracán "Trudy" van a seguir dejando lluvias, vientos y oleaje elevado hoy.

Este es el pronóstico de lluvias que se tiene para el cierre del fin de semana.

Lluvias extraordinarias y torrenciales por el frente frío 2

El frente frío número 2 se ubicará al suroeste del Golfo de México, causando con lluvias extraordinarias en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco y el noreste de Oaxaca.

También se prevén lluvias torrenciales en el noroeste de Chiapas, y precipitaciones puntuales fuertes en zonas de Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

⚠️ Para este domingo se pronostican #Lluvias extraordinarias en #Veracruz (sur), #Tabasco (oeste), #Chiapas (noroeste) y #Oaxaca (noreste). ¡Extremen precauciones y sigan las indicaciones de Protección Civil de su localidad! pic.twitter.com/ecI94m4whW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026

Aire polar provocará evento de Norte y frío en México

La masa de aire frío que impulsa al sistema provocará una baja importante en las temperaturas en la mayor parte de México. También, provocará un evento de "Norte" intenso con ráfagas de viento de 90 a 110 km/h y oleaje elevado en las costas de Veracruz, Tabasco y el Golfo de Tehuantepec, extendiéndose con menor fuerza hacia Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Huracán "Trudy" dejará lluvias intensas y oleaje de hasta 8 metros

Del lado del Pacífico, el ciclón tropical "Trudy" se mantiene frente a las costas de Jalisco, propiciando lluvias intensas en la costa y sur de Jalisco, así como muy fuertes en el sur de Nayarit, Colima y el sur de Michoacán.

En las costas de Jalisco se esperan vientos de 120 a 140 km/h y olas de 6 a 8 metros de altura, mientras que en Colima y Michoacán las olas alcanzarán de 4 a 6 metros.

Probabilidad de lluvia en la CDMX hoy

En el centro y norte del territorio nacional, la masa de aire fresco favorecerá intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Debido al mal tiempo en ambos océanos, la navegación marítima y la población en general deben atender los avisos de Protección Civil para evitar zonas de riesgo en ríos, arroyos y tramos carreteros inundados.