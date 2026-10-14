¿Cuándo saldrá del hospital? Revelan nuevos detalles de la cirugía del Papa León XIV por el adenocarcinoma

El Papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, ubicado en el noroeste de Roma, para retirar un tumor localizado en el pulmón derecho.

El análisis identificó la lesión como un adenocarcinoma pulmonar, una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón.

¿Cómo fue la cirugía del Papa León XIV?

De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, durante la operación los cirujanos extirparon tanto el tumor como el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Este procedimiento, conocido como lobectomía, consiste en retirar la sección del órgano donde se encuentra el crecimiento canceroso.

La cirugía es una de las principales opciones de tratamiento cuando el cáncer se encuentra localizado y puede retirarse mediante una intervención.

El pulmón derecho tiene tres lóbulos, mientras que el izquierdo cuenta con dos, por lo que después de perder una de estas secciones, el organismo puede adaptarse gradualmente para compensar parte de la capacidad respiratoria.

#ÚLTIMAHORA | El Vaticano confirmó que el papa León XIV tiene cáncer. El pontífice fue sometido a una cirugía por un nódulo pulmonar; la intervención concluyó con éxito. Ahora permanecerá en recuperación y se prevé que retome sus actividades el 20 de octubre. La información en #HechosMeridiano con @VILLALVAZO13 y @CHRIS_LARA_H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

Uno de los principales desafíos de esta enfermedad es que puede pasar inadvertida hasta alcanzar etapas avanzadas. Sin embargo, el pontífice de la iglesia católica declaró que el crecimiento pulmonar había sido detectado en una fase muy temprana, un factor relevante para evaluar las posibilidades de tratamiento.

¿Cuándo saldrá del hospital el Papa León XIV?

Hasta el momento, el Vaticano no ha revelado la fecha en la que el Papa León XIV saldrá del hospital tras la cirugía, sin embargo, como medida inicial se cancelaron todas sus actividades publicas hasta el 20 de octubre.

Después de la lobectomía, el pontífice de la iglesia católica deberá permanecer hospitalizado durante varios días, mientras se vigila la oxigenación y la evolución de la recuperación.

El siguiente paso será determinar si el tumor se encontraba limitado al tejido pulmonar, por lo que especialistas deberán analizar las muestras del pulmón y de los ganglios linfáticos cercanos, con el propósito de establecer la etapa de la enfermedad y detectar posibles señales de propagación.