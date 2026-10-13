ÚLTIMA HORA_ Este es el tipo de cáncer que se le detectó al Papa León XIV tras cirugía

Un examen histológico confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar (un tipo de cáncer) en el Papa León XIV, luego de someterse a una intervención quirúrgica para la extirpación de un nódulo en el pulmón este martes 13 de octubre.

#ÚLTIMAHORA | El Vaticano confirmó que el papa León XIV tiene cáncer. El pontífice fue sometido a una cirugía por un nódulo pulmonar; la intervención concluyó con éxito. Ahora permanecerá en recuperación y se prevé que retome sus actividades el 20 de octubre. La información en #HechosMeridiano con @VILLALVAZO13 y @CHRIS_LARA_H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

¿Qué es el adenocarcinoma de pulmón detectado en el adenocarcinoma pulmonar en el Papa León XIV?

Este hallazgo médico sitúa la atención en una de las variantes de neoplasia más frecuentes dentro de los diagnósticos de patología celular, esto de acuerdo con Mayo Clinic.

El adenocarcinoma es un tipo de carcinoma que se origina en las células glandulares, las cuales recubren la superficie de determinados órganos internos y producen fluidos como mucosa o jugos digestivos.

Buono l'esito dell’#operazione chirurgica a #LeoneXIV durata circa 90 minuti. L’esame istologico ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, sospettato in esami pre-operatori. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato in stanza https://t.co/UsPLulThcQ — Vatican News (@vaticannews_it) October 13, 2026

Aunque este patrón celular puede manifestarse en diversas partes del organismo, en el tejido pulmonar, como es el caso del pontífice, se desarrolla en las capas epiteliales donde se sintetizan estas sustancias, es decir, que el tumor nace en el recubrimiento interno o "superficie" del órgano (eso es el tejido epitelial), específicamente en las células que tienen la tarea biológica de fabricar y secretar fluidos (como mucosidad, moco protector o jugos).

Causas y síntomas del adenocarcinoma pulmonar

El desarrollo del adenocarcinoma inicia cuando el ADN de las células glandulares sufre mutaciones que alteran el ciclo normal de división celular. Este proceso provoca la multiplicación descontrolada de tejido hasta la formación de masas o nódulos. En las fases iniciales, el crecimiento celular suele avanzar sin generar molestias visibles ni alterar la función orgánica inmediata.

A medida que la masa tumoral aumenta de tamaño o interfiere con los tejidos adyacentes, pueden presentarse distintas manifestaciones clínicas. Entre los síntomas característicos asociados a las afecciones del aparato respiratorio y gastrointestinal se encuentran los siguientes: