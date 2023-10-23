¿Cuándo y dónde tocará tierra la tormenta tropical “Otis” en México? Estas son las regiones donde dejará lluvias

¡No guardes el impermeable! La tormenta tropical "Otis" está cada vez más cerca de tocar tierra en México, por eso te contamos ¿cuándo llegará y qué estados se verán más afectados?

Este lunes 23 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional informó que esta tormenta mantiene su avance hacia Acapulco, en el estado de Guerrero, donde se espera que llegue entre la mañana de este martes y el mediodía del miércoles.

Asimismo, las autoridades detallaron que no descartan la posibilidad de que este fenómeno evolucione hasta convertirse en un huracán, en cuyo caso causaría mayores afectaciones en esta región de la República Mexicana.

⛈️ La #TormentaTropical #Otis se localiza frente a las costas de #Oaxaca; en las próximas horas ocasionará #Lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste de #México, y #Oleaje elevado en costas de #Oaxaca.



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¿Cuáles serán los estados afectados por la tormenta tropical "Otis"?

Debido a la trayectoria de la tormenta tropical "Otis", la zona de vigilancia será desde Lagunas de Chacahua, en el estado de Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, en Guerrero, esto debido a que se espera que los estragos más significativos tengan lugar aquí.

Actualmente, "Otis" se encuentra a 310 kilómetros del Puerto Ángel, Oaxaca y a 490 de Acapulco y presenta rachas de vientos de 110 kilómetros por hora.

En consecuencia, se esperan días nublados y lluvias fuertes en dichos estados, así como en Chiapas, Coahuila, Durango y Sinaloa, por lo que es necesario estar atentos a las indicaciones de Protección Civil.

Por si fuera poco, el oleaje alcanzará los 3 metros de altura y en Baja California y Baja California Sur presentará vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

Tormentas eléctricas, deslaves e inundaciones podrían llegar con la tormenta tropical "Otis"

Además. Las lluvias que llegarán con la Tormenta Tropical "Otis" podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, deslaves, incremento en el nivel de los ríos y arroyos, posibles desbordamientos e inundaciones.

En caso de presentarse alguno de los anteriores en tu localidad, es recomendable contactar a las autoridades y estar atentos a los avisos del Sistema Meteorológico.

A los turistas, las autoridades los invitó a tener precauciones por el oleaje elevado; lo mismo aplicará para la navegación marítima.