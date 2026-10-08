¿Cuántas personas caben en la Basílica de Guadalupe? La cifra que explica su enorme tamaño

La Basílica de Guadalupe es considerada uno de los santuarios religiosos más visitados en todo el mundo, congregando a millones de peregrinos cada año, pero ¿te has preguntado cuántas personas caben al interior del recinto?

El santuario fue construido en los años 70, diseñado para albergar a miles de fieles y resolver los problemas de espacio del antiguo templo.

¿Cuántas personas caben en la Basílica de Guadalupe?

La Basílica de Guadalupe tiene una capacidad aproximada de 10 mil personas en su interior, gracias a su diseño circular que permite ver el altar desde cualquier punto.

Por otro lado, si se toma en cuenta la zona de la Plaza de las Américas, el complejo puede albergar más de 30 mil asistentes durante eventos especiales o celebraciones grandes como el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.

GALERÍA | Este sábado 26 de septiembre, el M. Iltre. Sr. Cango. Luis Felipe García Álvarez, presidió la Santa Misa del Patronato de San José sobre el Cabildo de Guadalupe, en la Basílica de Guadalupe. pic.twitter.com/j2kYevFh9G — Basílica Guadalupe (@INBGuadalupe) September 26, 2026

La arquitectura detrás del tamaño de la nueva Basílica

La Basílica de Guadalupe fue diseñada por cinco arquitectos: José Luis Benlliure, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Schoenhofer, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascuráin.

Según informes oficiales, la construcción comenzó en 1974, finalizando la obra hasta el 12 de octubre de 1976 para su inauguración, pero ¿qué esconde detrás de su arquitectura?

La forma circular del templo pretende simbolizar la carpa que alberga el Arca de la Alianza en su marcha por el desierto. Por otro lado, la estructura circular de hormigón armado es lo único que sostiene el techo recubierto por láminas de cobre que han dado como resultado su característico color verde.

Este lugar se sostiene por 344 pilotes de control, clavados profundamente en la Tierra. El edificio tiene siete entradas. Al frente hay una capilla al aire libre, que recuerda los atrios de las iglesias del siglo XVI.

El Museo de la Basílica de Guadalupe tiene el gusto de invitarles a participar de la Noche de Museos virtual, este miércoles 30 de septiembre, a las 19:00 h.



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¿Cuántos visitantes recibe la Basílica de Guadalupe al año?

La Basílica de Guadalupe recibe entre 12 y 20 millones de visitantes al año, convirtiéndola en uno de los recintos religiosos más visitados de todo el mundo.